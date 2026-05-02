Batman’da kaybolan 2,5 yaşındaki Melike 17 saat sonra bulundu

Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Bağlıca köyünde dün 15.00 sıralarında korku dolu anlar yaşandı. Çobanlık yapan babasının peşinden giden 2,5 yaşındaki Melike E., bir süre sonra gözden kayboldu. Aile kendi imkanlarıyla Melike'yi bulamayınca durumu yetkililere bildirdi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda uzman ekip sevk edildi. Jandarma, AFAD, UMKE, sağlık ve Batman Arama Kurtarma ekipleri küçük kızı bulmak için zamanla yarıştı. Arama çalışmaları, bölgedeki şiddetli sağanak ve fırtınaya rağmen gece boyunca aralıksız devam etti.

17 SAAT SONRA MÜJDELİ HABER GELDİ

Yaklaşık 17 saat süren çalışmaların ardından sabah saat 08.00 sıralarında Melike’ye ulaşıldı. Küçük kız, köye 6 kilometre uzaklıktaki bir noktada bitkin halde bulundu.

Soğuk hava nedeniyle hipotermi riski taşıyan Melike, ekiplerce hemen termal battaniyeye sarıldı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Jandarma ekipleri tarafından sağlık görevlilerine teslim edilen Melike, köyde yapılan ilk müdahalenin ardından kontrol amacıyla hastaneye götürüldü. Hastaneden alınan bilgilere göre Melike'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)