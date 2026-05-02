Kahramanmaraş okul saldırısında flaş gelişme: Saldırganın silahı okula nasıl soktuğu belli oldu

Kahramanmaraş’ta bir öğretmen ile sekiz öğrencinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Saldırganın silahları okula bir resim dosyasının içinde soktuğu belirlendi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Rusya dönüşünde gazetecilere yaptığı açıklamada okullardaki güvenlik önlemlerine değindi. NTV Ankara Temsilcisi Ahmet Ergen’in aktardığına göre Tekin, okullarda kolluk kuvvetlerinin görevlendirilmesinin geçici bir çözüm olduğunu vurgulayarak, "Kalıcı bir çözüm değil" değerlendirmesinde bulundu.

KAHRAMANMARAŞ SALDIRGANI SİLAHLARI RESİM DOSYASINDA GETİRMİŞ

Bakan Tekin, Kahramanmaraş’taki saldırıyı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli’nin kullandığı silahları bir resim dosyası içinde taşıdığını belirtti. Bu tür durumların önlenmesi için güvenlik görevlilerinin daha dikkatli ve donanımlı olması gerektiğini ifade eden Tekin, "Örneğin oradaki polis, resim dosyasının neyi taşıyıp neyi taşıyamayacağını bir görüşte anlayabilmeli" dedi.

Ayrıca Tekin, bu alanda uzmanlaşmış ekiplerin görev yapmasının daha etkili olacağını dile getirdi. Alınan önlemlerin şu an için kısa vadeli olduğunu belirten Tekin, yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte kurumlar arası koordinasyonun güçlendirildiği daha kapsamlı bir güvenlik planının açıklanacağını söyledi: "Yeni eğitim öğretim yılı başladığında, kamu kurumları arasındaki koordinasyonun sağlandığı daha farklı bir tedbir silsilesini paylaşmış olacağız."

"FİTİLİ ATEŞLEYEN BİR MEKANİZMA VAR"

Okullarda yaşanan saldırıların nedenlerine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Tekin, sosyal medya ve oyun platformlarının etkisinin konuşulduğunu ancak olayların arkasında daha derin bir tetikleyici mekanizma olabileceğini belirtti: "Onlar tamam ama sonuçta bu işin fitilini ateşleyen bir mekanizma var. Yani bir şey var orada. Onun bütün boyutlarıyla ortaya çıkması lazım."

Tekin sözlerini şöyle sürdürdü:

"- Bu hem kriminal bir durum olduğu için, eğer böyle bir suç işleyen birisi varsa suçun cezalandırılması açısından, adalet açısından gerekli hem de bizim bundan sonra almayı planladığımız tedbirlerle ilgili olarak bizim için önemli bir referans kaynağı olacak, ona odaklanmamız gerekecek. O yüzden hem Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı hem İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu ortaklaşa bu süreci derinlemesine araştırıyorlar. Sürekli biz de bu konuda hassas olmaları gerektiği hususunda kendileriyle konuşuyoruz. Benim için önemli o kısım."

İKİ OKULDA ART ARDA İKİ SALDIRI DÜZENLENDİ

Son dönemde okul saldırıları Türkiye gündeminde önemli bir yer tutuyor. Nisan ayında Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bir öğrenci silahla saldırı düzenlemiş, olayda 16 kişi yaralanmıştı. Saldırgan daha sonra aynı silahla intihar etmişti.

İkinci saldırı ise Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu’nda gerçekleşti. Sekizinci sınıf öğrencisinin düzenlediği saldırıda bir öğretmen ile sekiz öğrenci yaşamını yitirdi. Saldırganın, babasına ait silahları kullandığı ifade edildi.