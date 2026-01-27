Mersin'de hortum paniği! Saniye saniye kaydedildi

Mersin’in Silifke ilçesi açıklarında oluşan 2 hortum, cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) uyarılarının ardından, Mersin’in Silifke ilçesinde etkili olan yoğun sağanak yağışın ardından Akdeniz açıklarında 2 hortum meydana geldi.

CEP TELEFONU KAMERASIYLA ANBEAN GÖRÜNTÜLENDİ!

Taşucu açıklarında meydana gelen 2 hortumu gören çevredeki vatandaşlar, o anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti. Hortumlar, bir süre sonra etkilerini kaybederek kayboldu.

ANTALYA’DA PEŞ PEŞE HORTUMLAR ŞEHRE KABUSU YAŞATMIŞTI!

Antalya’da, gece saatlerinden bu yana etkisini gösteren şiddetli yağış ve fırtına sebebiyle ortaya çıkan hortumlar, şehre büyük bir zarar vermişti. Hortumlar sebebiyle araçlar yolda mahsur kalmış, seralar zarar görmüş, limandaki tekneler parçalanmıştı.

Peş peşe hortumlar Antalya’ya felaketi yaşattı! Seralar yıkıldı tekneler parçalandıPeş peşe hortumlar Antalya’ya felaketi yaşattı! Seralar yıkıldı tekneler parçalandı

Meydana gelen hortumlar nedeniyle, ağaçlar devrilmiş ve barakalar da yıkılmıştı. Anı zamanda, hortumların enerji nakil hatlarına zarar vermesi nedeniyle Kumluca ilçesine bağlı Mavikent Mahallesi'nde elektrik kesintisi yaşanmıştı.

