Peş peşe hortumlar Antalya’ya felaketi yaşattı! Seralar yıkıldı tekneler parçalandı

Antalya’da, gece saatlerinden bu yana etkisini gösteren şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkiledi. Yağış ve fırtına sebebiyle araçlar yolda mahsur kaldı, seralar zarar gördü. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Kumluca, Finike, Aksu ve Manavgat ilçelerinde meydana gelen hortumlar, büyük zarara yol açtı.

Hatay'da hortum çıktı: Gören telefona sarıldı!

Finike'de sahilden gelen hortum, sahil yolundaki yönlendirme levhalarını devirdikten sonra Yeni Elmalı Yolu güzergahına ilerledi. Yeni Elmalı Yolu üzerindeki Saklısu Mahallesi'nde bulunan seralara zarar veren hortum, çevrede bulunan apartmanlarda da hasara yol açtı.

KUMLUCA’DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANDI!

Kumluca ilçesine bağlı Mavikent Mahallesi'nde denizden gelen hortum, Yalı mevkisinden Yenice mevkisine doğru ilerledi. Hortum, seralara, enerji nakil hatlarına ve evlerin çatılarına kurulu güneş enerjisi sistemlerine zarar verirken enerji nakil hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle mahallede elektrik kesintisi yaşandı.

SERALAR ZARAR GÖRDÜ!

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, Mavikent Yenicepınar'a doğru ortalama 300 metre eninde bir hortum meydana geldiğini ifade ederek "Burada 100 dönüme yakın seranın zarar gördüğünü tahmin ediyoruz. Tabii gece olunca çok fazla göremiyoruz, elektrik de kesik olunca. Allah'a çok şükür, hamdolsun can kaybımız yok, yaralımız yok. Gündüz vakti olsaydı, seraların içinde mutlaka çalışanlar olurdu. Akşam ezanı ve yemeğinden sonra meydana geldi. Tüm çiftçilere geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

AĞAÇLAR DEVRİLDİ!

Manavgat’ta, gece saatlerinde denizden gelen hortum ise, çok sayıda ağacın kökünden sökülüp devrilmesine yol açtı. Muz seraları yıkılırken evlerin çatıları zarar gördü. Çolaklı Mahallesi'nin bir sokağı tamamen çatıdan dökülen kiremitlerle kaplandı. Kiremitler bazı evlerin camlarından içeri savruldu, panjurlar, klimalar ve güneş enerjili su ısıtma sistemleri hasar gördü.

Elektrik ve telefon hattı kabloları zarar gören mahallede ekiplerin çalışmaları devam ederken Denizyaka Mahallesi'nde de hortum nedeniyle seralar ve tarım alanları zarar gördü. Kumköy bölgesinde de çok sayıda ağaç devrildi.

TEKNELER PARÇALANDI!

Aksu ilçesinde ise, gece saatlerinde etkili olan fırtına ve şiddetli yağış ve Aksu Çayı üzerinde gece saatlerinde oluşan hortum nedeniyle çayda bulunan milyonlarca liralık tekneler zarar gördü. Çay üzerinde bulunan bazı tekneler hortumla birlikte karaya; karadaki bazı tekneler de parçalanarak metrelerce uzağa savruldu. Bakım için karada bekleyen teknelerin bazıları da birbirleri üzerine devrildi.

BARAKALAR YIKILDI!

Çayın kenarında bulunan barakalar yerle bir olurken köprü üzerindeki aydınlatma direkleri ve iskeleler parçalandı. Vatandaşlar günün ağarmasıyla birlikte hortumun geçtiği bölgeye gelerek, zararlarını tespit etmeye çalıştı. Zarar gören yerleri kontrol eden tekne sahipleri, kopan parçaları çevrede aradı. Teknelerin yakınında yer alan köprüden ilerleyen bir araç, hortum sırasında teknelerden savrulan tahta parçalarından zarar gördü.

Hortum nedeniyle teknesi hasar gören Burhan Bulut, "Hortum olduğunda evdeydim. Haber geldi, tekneme bakmaya geldim. Teknemde maddi hasar olduğunu gördüm. Çay üzerindeki tekneler birbirinin üzerine yıkıldı. Hortum gelmiş, buradaki her şeyi uçurmuş. Kıyıdaki tekneler metrelerce ileriye savrulmuş. Zararımız büyük" ifadelerini kullandı.

HALI SAHANIN ÇATISI ÇÖKTÜ!

Kepez ilçesinde yer alan Gündoğdu Mahallesi'ndeki bir halı sahanın çatısı ise maç hazırlıkları yapıldığı sırada kuvvetli rüzgarla çöktü. Çatıdan gelen seslerden tedirgin olan futbolcular, koşarak sahadan çıktı. Futbolcular sahayı terk ettikleri anda çatıda çökme yaşandı.