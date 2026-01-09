Hatay'da hortum çıktı: Gören telefona sarıldı!

Hatay'ın İskenderun ilçesinde denizde oluşan hortum, cep telefonu ile görüntülendi. Samandağ'da da fırtına nedeniyle sahilde dev dalgalar oluştu.

İskenderun Körfezi Büyükdere Mahallesi kıyısında, sabah saatlerinde denizde hortum çıktı. Kıyı kesiminden görülen hortum, çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

SAMANDAĞ’DA DEV DALGALAR OLUŞTU

Kısa süre etkili olan hortum, kıyıya ulaşmadan etkisini yitirdi. Hatay'ın Samandağ ilçesinde de fırtına nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu.

METEOROLOJİDEN FIRTINA UYARISI

Zaman zaman şiddetini artıran dalgalar, sahil kesiminde etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda; Doğu Akdeniz'de rüzgarın 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.

