Marmara Denizi'nde hortum oluştu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından bugün sabah saatlerinde ve öğle saatlerinde İstanbul'da dolu ve sağanak yağış etkili oldu.

Aniden bastıran dolu yağışı, özellikle sokakta bulunan vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağışa hazırlıksız yakalanan İstanbullular, doludan korunmaya çalıştı.

MARMARA DENİZİ'NDE HORTUM GÖRÜLDÜ

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi açıklarında ise öğle saatlerinde hortum çıktığı görüldü. Görenlerin hayretle izlediği hortum kısa sürede kayboldu.

Hortum, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.