İstanbul'da ani dolu yağışı! Dakikalar içinde bastırdı

İstanbul'un birçok ilçesinde, aniden başlayan dolu yağışı kısa süreli paniğe neden oldu. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, korunmak için kapalı alanlara sığınmaya çalıştı. Kısa süre etkili olan dolu, daha sonra yerini yağmura bıraktı.