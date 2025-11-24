İstanbul'da ani dolu yağışı! Dakikalar içinde bastırdı
İstanbul'un birçok ilçesinde, aniden başlayan dolu yağışı kısa süreli paniğe neden oldu. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, korunmak için kapalı alanlara sığınmaya çalıştı. Kısa süre etkili olan dolu, daha sonra yerini yağmura bıraktı.
İstanbul'da aniden bastıran dolu yağışı, özellikle sokakta bulunan vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağışa hazırlıksız yakalanan İstanbullular, çeşitli yöntemlerle doludan korunmaya çalıştı.
KORUNMAK İÇİN KAPALI ALANLARA SIĞINDILAR
Dolu yağışının başlamasıyla birlikte, bazı vatandaşlar hızla çevredeki işletmelerin tentelerinin altına veya kapalı alanlara sığındı.
Bazı vatandaşlar ise mont ve ceketlerini başlarına çekerek korunmaya çalışırken, şemsiyesi olanların yürümeye devam ettiği görüldü. Kısa süreli etkili olan dolu yağışı, bir süre sonra şiddetini azaltarak yağmura dönüştü.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)