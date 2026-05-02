Binbir Surat Şerife'ye istenen ceza da belli oldu: Dolandırırken MİT ajanı da diplomat da olmuştu

Binbir Surat Şerife'ye istenen ceza da belli oldu: Dolandırırken MİT ajanı da diplomat da olmuştu
Binbir Surat lakabıyla akıllarda kalan Şerife Yılmaz isimli dolandırıcı, tuzağına düşürdüğü kişilere kendisini tanıtırken MİT ajanı da diplomat da olmuştu... Ankara'daki son dolandırıcılık girişiminde yakayı ele veren Binbir Surat Şerife'ye istenen ceza da sonunda belli oldu. Savcılık "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla tamamladığı iddianamede 10 yıl hapis cezası istedi.

Kendisini üst düzey devlet yetkilisi, diplomat ve istihbarat görevlisi olarak tanıtarak çok sayıda vatandaşı mağdur eden Şerife Yılmaz hakkındaki adli süreçte sona gelindi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Binbir Surat" olarak bilinen şüphelinin sahte belgeler ve hayali ünvanlarla yürüttüğü dolandırıcılık faaliyetlerini detaylandıran iddianameyi hazırladı. Teknik ve fiziki takiple yakalanan Yılmaz için ağır hapis cezası talep ediliyor.

BİNBİR SURAT ŞERİFE'YE İSTENEN CEZA DA BELLİ OLDU

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Şerife Yılmaz’ın dolandırıcılığı bir "meslek" haline getirdiği tespiti yapıldı.

UYAP kayıtlarında çok sayıda benzer suç duyurusu bulunan Yılmaz için "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istendi.

Savcılık, şüphelinin "aldığım paralar borçtu, geri ödeyemedim" şeklindeki savunmasını suçtan kurtulmaya yönelik bir hamle olarak değerlendirdi. Müşteki beyanları ve dijital delillerin suçun işlendiğine dair yeterli kanıt sunduğu belirtilen iddianame, mahkeme tarafından kabul edildi.

DOLANDIRIRKEN MİT AJANI DA DİPLOMAT DA OLMUŞTU

Soruşturma dosyasındaki detaylar, şüphelinin kurbanlarını ikna etmek için kullandığı yöntemlerin sınır tanımadığını ortaya koydu. İddianameye göre Yılmaz; kendisini MİT mensubu, tam yetkili diplomat, NATO ve Birleşmiş Milletler temsilcisi olarak pazarladı.

Ankara'daki bir kafede tanıştığı Ö.G. isimli vatandaşa Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ile koordineli çalıştığını ve bekleyen onay işlemlerini halledebileceğini söyleyerek iki seferde yüklü miktarda para aldı.

Mağdurun parasını geri istemesi üzerine ise "dayısının MİT'te üst düzey görevli olduğunu" söyleyerek kurbanını sindirmeye çalıştığı kayıtlara geçti.

TELEFONUNDAN "DEVLET ÖVÜNÇ MADALYASI" ÇIKTI

Ankara Emniyeti tarafından gözaltına alınan Yılmaz’ın dijital materyalleri üzerinde yapılan incelemeler, dolandırıcılığın boyutunu belgeledi. Şüphelinin cep telefonunda kendi adına düzenlenmiş sahte "Türkiye Cumhuriyeti Devlet Övünç Madalyası Beratı" ve sahte tapu evrakları bulundu.

Ayrıca WhatsApp yazışmalarında kendisini ABD vatandaşı olarak tanıtıp, yurt dışı hesaplarından para transferinin zaman alacağı yalanıyla kurbanlarını oyaladığına dair çok sayıda mesaj tespit edildi. (AA)

