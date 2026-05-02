Genç avukatın katilinden pes dedirten 'tesadüf' savunması! Görüntüler saniye saniye yalanladı

Bursa’da 26 yaşındaki Avukat Hatice Kocaefe’yi öldüren 49 yaşındaki Hakkı Çetin'in ifadesi ortaya çıktı. Çetin, ifadesinde saldırının planlı olmadığını, Kocaefe ve ailesini tesadüfen gördüğünü öne sürdü. Ancak soruşturma dosyasına giren güvenlik kamerası kayıtları, Çetin’in olaydan önce bölgede araçla tur attığını ve saldırının yaşandığı noktaya yöneldiğini ortaya koydu. Kayıtlar, zanlının “Ben pusu kurmadım, tesadüfen gördüm” sözlerini yalanladı.

Bursa’da avukat Hatice Kocaefe’yi silahla öldüren Hakkı Çetin’in ifadesi ortaya çıktı. Çetin, cinayetin planlı olmadığını savundu. Ancak soruşturma dosyasına giren güvenlik kamerası kayıtları, zanlının olaydan önce bölgede araçla dolaştığını gösterdi.

Stanford ve Harvard'da ağırlanan genç avukat Türkiye'de bir suç makinesi tarafından sokak ortasında katledildi

Olay, geçen pazartesi günü saat 17.00 sıralarında Gürsu ilçesi Ağaköy Mahallesi’nde yaşandı. Hakkı Çetin, soğuk hava deposu bulunan Elif Çalışkan’a armut sattı. Ödemeyi yapan Çalışkan’dan ihracatta kullanılan 5 milyon liralık armut kasası satın alan Çetin’in ise borcunu ödemediği belirtildi.

Bunun üzerine Çalışkan, İstanbul Barosu’na kayıtlı avukat olan kız kardeşi Hatice Kocaefe aracılığıyla hukuki süreç başlattı. İddiaya göre bu süreçten sonra taraflar arasında husumet oluştu. Çetin’in, kız kardeşleri telefonla tehdit ederek hakkında başlatılan icra takibinin geri çekilmesini istediği öne sürüldü.

Saldırı, Hatice Kocaefe ile kardeşi Elif Çalışkan’ın, babaları Rahmi Kocaefe ve erkek kardeşleri Muammer Kocaefe ile birlikte soğuk hava deposuna yürüdükleri sırada gerçekleşti. Otomobille ailenin önünü kesen Hakkı Çetin, silahla ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği avukat Hatice Kocaefe hayatını kaybetti, Elif Çalışkan ise yaralandı.

Soruşturma kapsamında Hakkı Çetin ile birlikte altı kişi gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan Hakkı Çetin ile A.Ç., E.Ü., S.S. ve H.S. tutuklandı. V.A. ve S.U. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"TESADÜF" SAVUNMASI

Emniyette ifade veren Hakkı Çetin, olayın planlı olmadığını ileri sürdü. Çetin, ifadesinde, "Ben pusu kurmadım, tesadüfen gördüm. Araçtan inmeden ayaklarına doğru ateş ettim." dedi.

Çetin, amacının öldürmek olmadığını da savundu. Avukat Hatice Kocaefe’yi istemeden vurduğunu öne sürdü.

ARACI İLE TUR ATTIĞI GÖRÜLDÜ

Ancak güvenlik kamerası kayıtları, bu savunmayı tartışmalı hâle getirdi. Dosyaya giren görüntülerde zanlının olaydan önce köy meydanında araçla bir süre tur attığı belirlendi. Kayıtlarda, şüphelinin aynı bölgede dolaştığı ve ardından saldırının yaşandığı noktaya yöneldiği görüldü.

Zanlı, ifadesinde Elif Çalışkan’ı gördükten sonra ateş ettiğini, çevredeki diğer kişileri fark edince ateşi kestiğini söyledi. Olaydan sonra hızla kaçtığını ve farklı noktalara giderek saklanmaya çalıştığını anlattı. Daha sonra saklandığı evde yakalanan şüpheli, olayda kullandığı silahı polise teslim etti.

ACILI BABADAN YÜREK YAKAN SÖZLER! GENÇ AVUKAT BAŞARIDAN BAŞARIYA KOŞMUŞ

Kızının ölümüne, diğer kızının ise yaralanmasına tanık olan baba Rahmi Kocaefe, evinde taziyeleri kabul etti. Kocaefe, 26 yaşındaki Hatice Kocaefe’nin eğitim hayatını ve uluslararası çalışmalarını şu sözlerle anlattı:

"Hatice, mezun olduktan sonra Viyana Üniversitesi'nde Erasmus yaptı. Ardından yüksek lisans eğitimine devam etti. Daha sonra Amerika'da Stanford Law School'da yüksek lisans yaptı, Harvard'da da akademik çalışmalar yürüttü. Birleşmiş Milletler İklim Konferansı delegasyonunda görev aldı. Geçen ay da Brezilya'da yapılan bir toplantıya katılmıştı."

Rahmi Kocaefe, kızının dünya çapında bir hukuk bürosu ve eğitim vakfı kurma hayali olduğunu söyledi. Cinayete giden süreçte tehditler aldıklarını belirten Kocaefe, koruma zafiyetine dikkat çekti: