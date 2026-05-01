Stanford ve Harvard'da ağırlanan genç avukat Türkiye'de bir suç makinesi tarafından sokak ortasında katledildi

İstanbul Üniversitesi'nden Stanford'a, Harvard'dan Birleşmiş Milletler'e uzanan bir kariyere sahip 26 yaşındaki Avukat Hatice Kocaefe, 5 ayrı suç kaydı bulunan Hakkı Çetin tarafından sokak ortasında öldürüldü. Ailenin cinayet öncesi defalarca tehdit aldığını açıklaması, başlattığı icra takibi nedeniyle hedef alınan genç avukatın göz göre göre hayattan koparıldığını ortaya koydu.

Olayın temeli, Bursa'nın Gürsu ilçesinde soğuk hava deposu işleten Elif Çalışkan ile şüpheli Hakkı Çetin arasındaki ticari ilişkiye dayanıyor. Hakkı Çetin, Elif Çalışkan'a armut sattı ve parasını aldı. Ancak Çetin, Çalışkan'dan ihracatta kullanılmak üzere satın aldığı 5 milyon TL değerindeki armut kasalarının borcunu ödemedi. Bunun üzerine Çalışkan, İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat olan kız kardeşi Hatice Kocaefe aracılığıyla Çetin'e karşı hukuki süreç başlattı. İcra takibinin başlamasının ardından Hakkı Çetin, kız kardeşleri telefonla arayarak tehdit etti ve dosyanın geri çekilmesini istedi. Avukat Kocaefe ise bu talebe olumsuz yanıt vererek hukuki sürecin devam edeceğini şüpheliye bildirdi.

AİLESİNİN GÖZÜ ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRI

Pazartesi günü saat 17.00 sıralarında Gürsu ilçesi Ağaköy Mahallesi'nde, tehditlerin ardından saldırı gerçekleşti. İki kız kardeş, babaları Rahmi Kocaefe ve erkek kardeşleri Muammer Kocaefe ile birlikte sahibi oldukları soğuk hava deposuna yürüyerek gittikleri sırada, Hakkı Çetin otomobille ailenin önünü kesti. Şüpheli, araçtan silahla ateş açıp olay yerinden kaçtı. Açılan ateş sonucu Elif Çalışkan dizinden, Avukat Hatice Kocaefe ise göğsüne isabet eden tek kurşunla yaralandı. Çevredeki ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hatice Kocaefe, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Tedaviye alınan abla Elif Çalışkan'ın sağlık durumunun ise iyi olduğu belirlendi.

5 SUÇ KAYDI OLAN ŞÜPHELİ REZİDANSTA YAKALANDI

Saldırının ardından jandarma ekipleri olayla bağlantılı iki şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturmayı devralan Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, asıl fail Hakkı Çetin'i Nilüfer ilçesindeki bir rezidansta yakaladı. Emniyet kayıtlarında şüphelinin 5 ayrı suçtan sabıkası bulunduğu ortaya çıktı. Soruşturmayı genişleten polis ekipleri, olayla ilgili 4 kişiyi daha gözaltına aldı.

GENÇ AVUKATININ STANFORD, HARVARD VE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GEÇMİŞİ

Kızının ölümüne ve diğer kızının yaralanmasına tanık olan baba Rahmi Kocaefe, evinde taziyeleri kabul etti. Kocaefe, 26 yaşındaki kızının eğitim hayatını ve uluslararası çaptaki çalışmalarını şu sözlerle anlattı:

"Hatice, mezun olduktan sonra Viyana Üniversitesi'nde Erasmus yaptı. Ardından yüksek lisans eğitimine devam etti. Daha sonra Amerika'da Stanford Law School'da yüksek lisans yaptı, Harvard'da da akademik çalışmalar yürüttü. Birleşmiş Milletler İklim Konferansı delegasyonunda görev aldı. Geçen ay da Brezilya'da yapılan bir toplantıya katılmıştı."

"DEFALARCA TEHDİT EDİLDİK"

Kızının dünya çapında bir hukuk bürosu ve eğitim vakfı kurma hayali olduğunu vurgulayan baba Kocaefe, cinayete giden süreçte yaşanan koruma zafiyetini şu ifadelerle dile getirdi:

"Hatice, 'Dünyanın her yerinde arkadaşlarım var' derdi. O gün de ofisini açmak için hazırlık yapıyordu. Hepsi yarım kaldı. Defalarca tehdit edildik. Kızım sadece işini yapıyordu. Sorumluların en ağır cezayı almasını istiyorum."