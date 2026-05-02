Kütahya'da kontrolden çıkan araç Porsuk Çayı'na devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti

Kütahya'da Porsuk Çayı'na devrilen otomobildeki Emine Başusta hayatını kaybederken, yaralanan sürücü eşi hastaneye kaldırıldı.

SUYA GÖMÜLEN ARAÇTA CAN PAZARI

Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun 10. kilometresinde meydana geldi. İsmet Başusta (61) yönetimindeki 07 CGU 157 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak Porsuk Çayı’na devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine adeta ekipler seferber edildi; bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekibi gönderildi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Suya gömülen otomobilde mahsur kalanlar için ekipler tarafından kurtarma çalışması başlatıldı. Araçtan çıkarılan sürücünün eşi Emine Başusta (63)’nın, olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği tespit edildi.

SÜRÜCÜ TEDAVİ ALTINDA

Kazadan yaralı olarak kurtulan sürücü İsmet Başusta, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Emine Başusta’nın cansız bedeni ise savcılık incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna gönderildi.

Güvenlik güçleri kazanın meydana geliş nedenine ilişkin geniş çaplı bir inceleme başlattı. (AA)