İliç'ten sonra Artvin: Çayeli Bakır da Cengiz'e geçti!

Artvin’de madencilik faaliyetlerine ilişkin tartışmalar sürerken, dikkat çeken bir satış daha gerçekleşti. Kanadalı First Quantum Minerals şirketi, Türkiye’deki Çayeli Bakır İşletmeleri A.Ş.’deki hisselerini Cengiz Holding’e devretti. Satışın, 340 milyon ABD doları nakit bedelle gerçekleştirildiği ve gerekli onayların ardından 2026’nın ikinci çeyreğinde tamamlanmasının beklendiği bildirildi.

340 MİLYON DOLARA SATILDI

Kanadalı şirketin 28 Nisan tarihli faaliyet raporunda, "Türkiye’deki Çayeli madenini, Cengiz Holding tarafından kontrol edilen Cengiz İnşaat’a 340 milyon ABD doları nakit bedelle satmak üzere bağlayıcı bir anlaşma imzalamıştır. Satışın, gerekli onayların alınmasına bağlı olarak 2026’nın ikinci çeyreğinde tamamlanması beklenmektedir" değerlendirmelerine yer verildi.

"DEVİR SÜRECİ TAMAMLANDI"

Çayeli Bakır tarafından yapılan açıklamada ise, "Çayeli Bakır'ın, First Quantum Minerals'tan Cengiz Holding'e devir süreci tamamlandı. Çayeli Bakır olarak faaliyetlerimizi; maden, enerji, inşaat ve sanayi alanlarındaki güçlü yatırımlarıyla Türkiye’nin önde gelen şirketleri arasında yer alan Cengiz Holding bünyesinde sürdüreceğiz. Cengiz Holding, Türkiye’de yıllık 70.000 ton katot bakır üretim kapasitesiyle sektörümüze liderlik ediyor" denildi.

İLİÇ'TEKİ MADENİ DE SATIN ALMIŞTI!

Öte yandan, bu satış kamuoyunda tartışmaları beraberinde getirirken, gözler daha önce Erzincan’ın İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeni’nin satışına çevrildi. Anagold ve SSR Madenciliğin işlettiği sahada 13 Şubat 2024’te meydana gelen liç kayması sonucu dokuz işçi yaşamını yitirmişti. İş cinayetinin üzerinden iki yıl geçmesine karşın dava süreci devam ederken, söz konusu madenin de 1,5 milyar dolar karşılığında Cengiz Holding bünyesindeki Eti Bakır’a satılmıştı. Cengiz Holding'in madeni yeniden faaliyete sokabilmek için başvuruda bulunduğu ifade edildi.