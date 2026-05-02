Müjdat Gezen'den sanat merkezine yapılan baskınlara tepki: İktidar oyunlardaki göndermelerden rahatsız

Usta sanatçı Müjdat Gezen, kurucusu olduğu Müjdat Gezen Sanat Merkezi’ne (MSM) son üç gündür resmi kurumlardan üst üste denetimler yapıldığını belirterek bu durumu "baskın" olarak nitelendirdi. Gezen, personeline yönelik "tuzak sorularla" kurumunu yıpratacak bilgiler alınmaya çalışıldığını savundu.

Müjdat Gezen'in başarısı ve MSM'ye teftiş tacizi

Sözcü yazarı Rahmi Turan'a bir mektup göndererek yaşananları anlatan Gezen, bu denetimlerin ardında oynadıkları oyunlardaki siyasi eleştirilerin yattığını iddia etti.

Gezen gönderdiği mektupta bu ifadeleri kullandı:

“Üç gündür üst üste Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde yapılan ‘BASKIN’görünümündeki, CİMER, SGK, Çalışma Bakanlığı gibi yerlerden gelen görevliler, çalışanlarımı tek tek odaya kapatıp, hafiften de tuzak sorularla kurumum hakkında yıpratıcı bilgi almaya çalışıyorlar.

Çalışma Bakanlığı’ndan da görevliler teftişe gelecekmiş.

Ben erkenden ‘Sanat Merkezi’nin başında tüm olanları kameraya çekeceğim. Ve elemanlarımı sorguya çeken bu gruba bir soru soracağım:

‘Okulumu yaktılar, neredeydiniz?’

Çektiğim videoyu da kanallara yollayacağım.

İşin aslı şudur:

Oynadığımız oyunlarda politik göndermeler var ve iktidar bundan rahatsız.

Ankara’dan birileri düğmeye basıyor, havuz gazetelerine ‘Şu şu yalan haberi yazın’ diyor.

Örneğin ‘Müjdat Gezen Sanat Merkezi MSM’de 50 kişi sigortasız çalışıyor’ ve ‘Müjdat Gezen oyun oynayabilmek için Sarıyer Belediyesi’ne 1 milyon 650 bin TL rüşvet verdi’ gibi...

Gerçi her iki haber de salakça uydurulmuş, ilkokul çocuğunun bile inanmayacağı nitelikte ama... Bunlar benim 83 yıldır nasıl ayakta durduğumu herhalde unutuyorlar. ‘Çamur at, izi kalsın’ fikrine dayanarak bunu yapıyorlar.

Ben bir sanatçıyım. Bunlar para biriktirirlerken ben insan biriktirdim. Bu toplum onları da, beni de iyi tanıyor.

Kenan Evren devrinde ayaklarına zincir vurulmuş birinin korkacağını sanıyorlar!”