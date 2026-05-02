Hakkari-Van kara yolu 22 gündür açılamadı: Bölge halkından tepki

Hakkari ile Van arasındaki karayolunda 11 Nisan’da meydana gelen heyelanın ardından geçen 22 günde ulaşım sorunu çözülemedi. Kentte yaşamı olumsuz etkileyen heyelan nedeniyle yol kısmi olarak kullanılırken, riskin sürdüğü ifade ediliyor.

Yurttaşlar, bozulan yol nedeniyle günlük yaşamın zorlaştığını ve temel ihtiyaçlara erişimde ciddi sıkıntılar yaşandığını dile getirdi. Kentte yetkililerin sessiz kaldığını belirten vatandaşlar, sorunun bir an önce çözülmesini talep etti.

BÖLGE HALKI TEPKİLİ

MA’da yer alan habere göre Arif Temel, heyelanın ardından hayatın durma noktasına geldiğini belirterek, “Yollar bozulduğundan beri yaşamımız iyice zorlaştı. Artık yol sorunun çözülmesini ve bu mağduriyetin giderilmesini istiyoruz” dedi.

Yola çözüm bulunmamasına tepki gösteren Kemal Elmas ise “Her şeye para var da neden bizim yollarımıza, halk hizmeti için para yok? Biz bu vergiyi niçin veriyoruz?” diyerek yetkililere çağrıda bulundu.

"CENAZEMİZ OLUYOR GİDEMİYORUZ"

Kent sakinlerinden Ali Dilek de bölgenin görmezden gelindiğini ifade ederek, “Bize bir yol açmayı çok görüyorlar, bizi görmezden geliyorlar. Yol olmazsa biz nasıl ulaşım sağlayacağız?” diye konuştu.

Valinin sessizliğini eleştiren Mehmet Tekin ise yaşanan mağduriyete dikkat çekerek, “Cenazemiz oluyor, hastamız oluyor; Van’a, Gever’e gidemiyoruz. Vali neden buna sessiz kalıyor?” ifadelerini kullandı.