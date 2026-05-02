İstanbul’da yaşayan ev hanımı Gülşen Şenol (65), televizyon izlediği sırada sağ gözünde aniden gelişen görme kaybı nedeniyle hastaneye başvurdu. Şenol’un, 50 yaş üzerinde binde bir görülen ve "göz felci" olarak da bilinen santral retinal arter tıkanıklığı yaşadığı belirlendi.

"TELEVİZYON BİR ANDA SİMSİYAH OLDU"

27 Mart günü evinde dinlenirken bir anda sağ gözünün görmediğini fark eden Şenol, yaşadığı korku dolu anları şu sözlerle anlattı:

"Torun okula gitti, televizyon açtım. Bir anda bir karartı oldu, ayağa kalktım. Başımda dönme oldu; geri oturdum. Zaten yakın ve uzağı göremiyorum; gözlük kullanıyorum. Sağ gözümde bir siyahlık oldu. Gözlüğü sildim yine devam ediyor. Gören sol gözümü kapattığımda televizyon simsiyahtı, alttan bir çizgi vardı. Dışarı çıktım tansiyonumu ölçtürdüm, sol gözümle görüyorum. O an tansiyonla ilgili olduğunu düşündüm. Gözde böyle bir şey olacağını düşünemedim. Benim tansiyonumu ölçen eczacı, 'Abla senin hemen nörolojiye gitmen gerekiyor. Tansiyonun iyi, böyle bir şey olamaz' dedi. Eve geldiğimde çocuklar aradı, beni dişçiye götüreceklerdi. 'Anne giyin gel' dediğinde, 'Oğlum ben gelemem benim mide bulantım var, bir de gözüm görmüyor' dedim. Hemen geldiler, 16.00'da oldu; 18.00'de beni hastaneye götürdüler. Bir anda oluştu, ikisinde de geldi gitti 'Gözlüklerimde mi bir şey var' dedim. Çünkü birinde görmeye başladım ama sağ gözde bir çamur var"

ZAMANLA YARIŞ: HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİ

Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen Şenol, tetkiklerin ardından Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Görme kaybının üzerinden yaklaşık 10 saat geçmişken, acil olarak hiperbarik oksijen tedavisine (yüksek basınçlı ortamda %100 oksijen tedavisi) alındı.

Hiperbarik oksijen tedavisinin ardından göz anjiyosuna girdiğini de anlatan Şenol, "Bana göz anjiyosu yapıldı, her şey yapıldı. O yönden en son kontrole gittiğimde sağ gözümdeki görmenin yüzde 50'yi geçtiğini demişlerdi, daha sonra bir daha gitmedim. Buradan tedavim bitince göz doktoruna gideceğim. Eğer 'Devam etsin' derlerse geri geleceğim. 14 seanstan sonra çok güzel görmeye başladım. Görebiliyorum. Ben sadece aşağıda bir ışık görüyordum. Işık tamamen değil, komple açıldı. Tavanı da görebiliyorum, şu anda her yeri görebiliyorum. Benim gibi olanlar mutlaka doktorlarına bildirsinler, bu tedaviyi alsınlar. Gerçekten bana çok çok faydası oldu. Ben göremeyeceğim diye çok üzülmüştüm. Gerçekten çok faydasını gördüm. Belki ben ilk olabilirim ama gördüm. Başka bir tedavi almadım, bu tedaviyi burada aldım. Bu oksijen tedavisiyle görmeye başladım" diye konuştu.

14 SEANS SONRA YENİDEN GÖRMEYE BAŞLADI

Her biri iki saat süren seansların ardından, tedavinin 14. gününde Gülşen Şenol’un sağ gözü yeniden görmeye başladı. Tedavi sürecini yöneten Doç. Dr. Selin Gamze Sümen, hastalığın ciddiyetine dikkat çekerek; belirtilerin aniden gelişen ağrısız görme bozukluğu şeklinde ortaya çıktığını ve bölgenin çok kısa sürede oksijenlenmemesi durumunda görme kaybının kalıcı hale gelebileceğini belirtti.

Doç. Dr. Sümen bu ifadeleri kullandı: