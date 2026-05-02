Maltepe'de ağaçlık alanda erkek cesedi bulundu

Maltepe Fındıklı Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda hareketsiz halde bulunan Y.E.'nin hayatını kaybettiği belirlendi; ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

HAREKETSİZ YATTIĞINI GÖRENLER İHBAR ETTİ

Olay, Fındıklı Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda meydana geldi. Bölgeden geçen vatandaşlar, bir kişinin yerde hareketsiz durduğunu fark ederek durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk kontrolde, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucunda, hayatını kaybeden kişinin Y.E. olduğu belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yeri inceleme ekiplerinin bölgedeki çalışmalarını tamamlamasının ardından Y.E.'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı geniş çaplı soruşturma sürüyor. (DHA)