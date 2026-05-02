Arkadaşıyla şakalaşırken 92 hektarlık orman kül oldu: Cezası belli oldu

Kahramanmaraş’ta arkadaşlarıyla şakalaşırken attığı torpilin yol açtığı yangın nedeniyle 92 hektarlık kızılçam ormanının yanmasına sebep olan 21 yaşındaki M.S., “taksirle orman yangınına neden olma” suçundan 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına mahkûm edildi.

Olay, 28 Temmuz 2024’te Onikişubat ilçesine bağlı Suçatı Mahallesi Fırnız mevkiinde meydana geldi. Ormanlık alanda çıkan yangına Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri; 200 personel, 60 araç, 6 helikopter ve 2 uçakla müdahale etti.

92 HEKTARLIK ORMANLIK ALAN YANDI

Yaklaşık 18 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 697 futbol sahasına denk gelen 92 hektarlık alan zarar gördü. Yapılan incelemede, Gaziantep’ten piknik için gelen dört arkadaşın şakalaşması sırasında M.S.’nin attığı torpilin kuru otları tutuşturduğu ve yangının bu şekilde başladığı belirlendi. Gözaltına alınan M.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

43 MİLYON 752 BİN TL'lik KAMU ZARARI

Yangınla ilgili soruşturma sürerken, Orman Bölge Müdürlüğü’nün hazırladığı raporda söndürme çalışmaları ve yeniden ağaçlandırma giderlerinin toplam 43 milyon 752 bin lira olduğu ifade edildi. Bu tutarın sorumludan tahsil edilmesi istendi.

Bir süre sonra tahliye edilen M.S. hakkında, 10 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında sanık beraatini talep etti. Ancak mahkeme heyeti, M.S.’yi 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca, yangın nedeniyle oluşan 43 milyon 752 bin liralık kamu zararının da sanıktan tahsil edilmesine karar verildi. (DHA)