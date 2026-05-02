Ülkenin en başarılı çocuklarına yeteri kadar yer kalmadı: LGS kontenjanları düşürülebilir

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında Türkiye’nin en yüksek puanlı öğrencilerini kabul eden tarihi Anadolu liselerinde kontenjan krizi yaşanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), aralarında İstanbul Erkek ve Kabataş Erkek Lisesi gibi köklü kurumların da bulunduğu 102 hazırlık sınıflı okulda kontenjanların düşürülmesine yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı.

Sınıf mevcutlarının 34’e indirilmesi planlansa da, düzenlemenin perde arkasındaki asıl nedenin merkezi sınavlarda üstün başarı gösteren öğrencilerin yaşadığı barınma ve yurt kapasitesi yetersizliği olduğu ortaya çıktı.

ÜLKENİN EN BAŞARILI ÇOCUKLARINA YETERİ KADAR YER KALMADI

Sözcü'den Sultan Uçar'ın haberine göre, Türkiye şampiyonlarının eğitim gördüğü bu köklü okullarda, şehir dışından gelen öğrencilerin yurtlara yerleştirilmesinde ciddi sorunlar yaşanıyor.

Ali Erbaş itiraf etti Bakanlık görevden aldı

2025 LGS verilerine göre İstanbul Erkek Lisesi’ni (İEL) kazanan 150 öğrenciden 108’i İstanbul dışından geldi. Toplam 822 öğrencisinin 442’si yatılı olan okulda, 280 kişilik yurt kapasitesine 390 öğrenci yerleştirilmek zorunda kalındı. Bu yoğunluk nedeniyle 60 öğrenci için yemekhanenin bir bölümünün yatakhaneye çevrildiği bildirildi.

Benzer bir tablo Kabataş Erkek Lisesi’nde de görülüyor; 807 öğrencisinin yarıdan fazlası Anadolu’dan gelen okulun pansiyon kapasitesi sadece 300 ile sınırlı kalmış durumda. Barınma imkanları açısından en avantajlı kurum ise 925 kişilik yurt kapasitesiyle, öğrencilerinin yarısı yatılı okuyan Galatasaray Lisesi oldu.

LGS KONTENJANLARI DÜŞÜRÜLEBİLİR

MEB, hazırlık sınıfı bulunan 102 tarihi lisede barınma hizmetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak ve eğitim kalitesini korumak amacıyla kontenjan daraltma ve çift dilde eğitim üzerine çalışmalarını sürdürüyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Okullarla ilgili genel bir çalışma yapıyoruz, ihtiyaca göre değerlendireceğiz" denilerek kontenjan düşüşünün sinyali verildi.

Kontenjanı son üç yılda 180'den 150'ye, 2026-2027 dönemi için ise 120'ye düşürülen İstanbul Erkek Lisesi'nde eğitim; 2'si Almanca, 2'si İngilizce olmak üzere 4 şube üzerinden planlandı. Öte yandan, Fransa ile yapılan özel anlaşma gereği derslerin Fransızca ve İngilizce işlendiği Galatasaray Lisesi’nde bu yıl bir kontenjan düşüşü beklenmiyor.

EĞİTİMDE DEĞERLER VE OKUL ÖNCESİ VURGUSU

Eğitimin sadece akademik başarıdan ibaret olmadığı, dürüstlük ve sorumluluk gibi etik değerlerin inşasının hayati önem taşıdığı, Bahçeşehir Koleji’nin düzenlediği sempozyumda vurgulandı.

Okullarda cep telefonu kısıtlanabilir! Akran zorbalığı değil 'Nezaketi' denecekmiş

Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Üyesi İbrahim Taşel, okul öncesi eğitimin zorunlu hale getirilmesi için mücadele ettiklerini belirterek, "Dünyanın en zor şeyi fizik, kimya öğretmek değil, etik değerleri çocuklara zamanında kazandırmaktır" dedi.

Hüseyin Yücel ise gerçek eğitimin ancak yaşayarak ve değerleri inşa ederek mümkün olabileceğini ifade etti.