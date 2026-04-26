Ali Erbaş itiraf etti Bakanlık görevden aldı

AKP iktidarı döneminde eğitim sistemi büyük oranda dini referanslar üzerine şekillendirildi. 2002-2026 döneminde gerçekleştirilen birbiri ardına müfredat değişiklikleri ile laik ve bilimsel eğitim anlayışının aşındığı eleştirileri yapılırken, eğitim kalitesinde de düşüş yaşandı. İmam hatip okullarının sayısının ölçüsüz şekilde artırılması ve bütçeden en büyük payın dini eğitime ayrılmasına karşın, bu politikalar yurttaşta karşılık bulmadı. Öğrenciler dini eğitim yerine akademik eğitimi tercih ederken, Diyanet İşleri eski Başkanı Ali Erbaş başarısızlığı kameralar karşısında itiraf etti. Erbaş, Kuran-ı Kerim ve Siyer derslerinin seçilme oranının yüzde 5'lere kadar düştüğünü açıkladı. Bu açıklamanın ardından, MEB Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz'ın görevden alınması, uygulanan dini eğitim politikalarının iflası olarak yorumlandı.

HARCANAN KAYNAK 2,7 MİLYARDAN 11,9 MİLYARA ÇIKTI

BirGün'de yer alan habere göre Nazif Yılmaz'ın Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki faaliyetleri, dini eğitime ayrılan devasa bütçeleri ve personel artışını gözler önüne serdi. 2 Ocak 2014 tarihinde Din Öğretimi Genel Müdürü olarak göreve başlayan Yılmaz'ın döneminde müdürlüğün bütçesi her yıl katlanarak arttı. 2014 yılında 2,7 milyar TL olan harcama, 2015'te 3,6 milyar TL'ye, 2016'da ise 4,9 milyar TL'ye çıktı. Nazif Yılmaz idaresindeki müdürlük, 2017 ve 2018 yıllarında da başlangıç ödeneğini aşarak sırasıyla 6 milyar TL ve 7,7 milyar TL harcadı. 2019 yılında 9,3 milyar TL, 2020 yılında 9,9 milyar TL olan harcama tutarı, 2021 yılı mali raporlarına 11,9 milyar TL olarak yansıdı.

Ali Erbaş görevde olmadığını unuttu: Diyanetin dersleri seçilmeyince ağzından kaçırdı

DEV PERSONEL KADROSU VE OKUL SAYISINDAKİ ARTIŞ

Yılmaz'ın idaresinde geçen 2014-2022 döneminde sadece bütçe değil, personel sayısı da hızla yükseldi. 2014 yılında 52 bin personeli olan Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nün kadrosu, 2021 yılı itibarıyla 102 bin 155'e ulaştı. Bu personelin 98 bin 364'ünün "Eğitim-Öğretim Hizmetleri", 2 bin 23'ünün "Yardımcı Hizmetler", bin 380'inin ise "Genel İdare Hizmetleri" sınıfında olduğu öğrenildi. İmam hatip okullarının sayısında da benzer bir tablo görüldü; 2014-2015 eğitim döneminde 1017 olan imam hatip lisesi sayısı, 2022 yılında 1714'e yükseldi.

HAFIZLIK PROJESİ VE "GENÇ BİLALLER" YARIŞMASI

Nazif Yılmaz, görev süresi boyunca kamuoyunda tartışılan projelere imza attı. "Mesleki yarışma" adı altında düzenlenen "Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması" için okullara "gerekli hassasiyetin gösterilmesi" talimatı verildi. Yılmaz döneminde başlatılan bir diğer uygulama ise "Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık" projesi oldu. Proje kapsamında altıncı sınıfa giden öğrencilerin bir yıl boyunca örgün eğitime ara vererek Kuran eğitimi alması kararlaştırıldı. Bu kapsamdaki okul sayısı 2026 yılında 177'ye ulaştı. 2022 yılında Bakan Yardımcılığına getirilen Yılmaz döneminde, merkezi sınavlarda düşük başarı gösteren imam hatip liseleri için 2027 yılına kadar 152,4 milyon TL ek kaynak ayrıldığı aktarıldı.

MÜLAKAT İTİRAFI VE PROTESTOLAR

Nazif Yılmaz'ın adı öğretmen atamalarındaki mülakat mağduriyetleriyle de gündeme gelmişti. Mülakatta elenen bir öğretmenle yaptığı görüşmede Yılmaz'ın, "Bazı komisyonlarımız cömert, bazı komisyonlarımız cimri davranmış. Biz bu işin içinden nasıl çıkacağımızı bilmiyoruz" diyerek mülakatlarda ortak bir ölçüt olmadığını söylediği ileri sürülmüştü. Ayrıca Yılmaz, İstanbul Çekmeköy'de öğrencisi tarafından katledilen Fatma Nur Çelik öğretmenin cenaze törenine katıldığı sırada vatandaşların protestosuyla karşılaşmıştı.