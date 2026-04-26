Fay hattı üzerinde Amerikan şirketi köyde AKP'li vekilin madeni! Dört il ayağa kalktı

Muş'un ardından dün Bingöl Karlıova'da yüzlerce vatandaş meydanlara inerek 22 köyü ve mera alanlarını doğrudan tehdit eden JES projesine tepki gösterdi. Vatandaşlar "Direnişimiz ile talana izin vermeyeceğiz" diyerek, "Doğamıza, suyumuza, toprağımıza sahip çıkıyoruz" çağrısıyla miting düzenledi.

BirGün'de yer alan habere göre bölgedeki sondaj çalışmaları, Amerika merkezli IGNIS H2 Anonim Şirketi tarafından "Jeotermal Enerji Kaynağı Arama" çalışmaları kapsamında Varto'da 16, Karlıova'da ise 6 köyü kapsıyor. Kuzey Anadolu Fay Hattı ile birleşen bir hat üzerinde yapılması planlanan JES'e karşı Varto ve Karlıova halkı birlikte hareket edeceklerini ve proje iptal edilene kadar mücadele edeceklerini açıkladı.

"62 SANTRAL PLANLANIYOR"

Mitingde Kanireş Ekoloji Platformu adına konuşma yapan Kasım Demirel şu ifadeleri kullandı:

"Biz bu topraklarda büyüdük ve bu topraklarda öleceğiz. Bu miting, ‘Biz bu topraklarda varız' deme mitingidir. Atalarımızdan bize kalan bu toprakları geleceğimize bırakma mücadelesidir. Dinimizi, dilimizi, ırkımızı bu topraklarda var ettik. Buradan yükselen ses; doğanın, toprağın ve suyun sesidir. Bu yüce dağlar, bu ovalar, bu dereler; dilimizin, inancımızın ve kültürümüzün taşıyıcısıdır. Yaşamı savunan herkese selam olsun. Kâr hırsı ile topraklarımızı hedef haline getirenler, karşılarında bizleri bulacaktır. Bu talana, bu yağmaya geçit vermeyeceğiz. Bu toprakları savunduk, savunmaya devam edeceğiz."

Peri Vadisi Çevre Platformu sözcüsü Ekrem Alan ise IGNIS şirketinin bölgede 62 santral planladığını belirterek şöyle konuştu:

"Eğer bu projeler gerçekleşirse dalımızdaki meyveler, bahçemizdeki sebzeler yok olacak. Kanser oranı artacak. JES demek, gelecek nesillerimizin geleceğini yok etmek demektir. Derhal bu projelerin durdurulmasını talep ediyoruz."

AKP'Lİ VEKİLİN MADENİNE KARŞI NÖBET

Giresun'un Tirebolu ilçesine bağlı Sekü köyünde, AKP Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz'ün maden şirketinin sondaj girişimlerine karşı yöre halkının başlattığı nöbet devam ediyor. 3'üncü haftayı dün itibarıyla geride bırakan yöre halkı, "Toprağımızın başındayız. Her geçen gün biraz daha hırslanarak devam ediyoruz. Alagöz buradan gidene kadar biz bu ateşin başında nöbet tutacağız" dedi.

Kahramanmaraş'ın Çoğulhan köyünde ise yıllardır işletilen Afşin-Elbistan A Termik Santralı'na eklenmesi planlanan yeni iki ünitenin inşasına karşı yöre halkı eylem yaptı. Santral yerleşkesi önünde bir araya gelen vatandaşlar, "Bu proje için ÇED olumlu kararı verildi. Bu karar; bilimi, halk sağlığını ve bölge halkının yaşam hakkını yok saymaktadır. Açıkça ifade ediyoruz: Bu proje, yaşam hakkı ve sağlık hakkının ihlalidir" açıklaması yaptı.

İÇME SUYU KAYNAĞINDA İŞ MAKİNELERİ

Çanakkale'nin tek içme suyu kaynağı olan Atikhisar Barajı yakınlarındaki Kirazlı altın madeni sahasında, Kanadalı Alamos Gold'un ayrılmasının ardından Nurol Holding iştiraki TÜMAD Madencilik iş makineleriyle bölgeye girdi. Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği ve Kazdağları Ekoloji Platformu bu duruma "TÜMAD alanı işgal ediyor" sözleriyle tepki gösterdi.

Bölgedeki madencilik faaliyetlerine ve doğa tahribatına karşı Dersim Doğa, Yaşam ve Çevre Platformu bugün İstanbul'un Kadıköy ilçesinde eylem yapacak. Saat 13:00'te Kadıköy Süreyya Operası önünde toplanacak olan kitle, saat 14:00'te Kadıköy İskele Meydanı'na geçerek taleplerini dile getirecek.