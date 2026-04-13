AKP'li vekile Giresun'da büyük şok! Madene karşı çıkan yurttaşlar mikrofonu elinden aldı

AKP Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz'ün, Giresun'un Tirebolu ilçesine bağlı Sekü köyünde yürüttüğü maden çalışmalarına karşı direniş başlatan yurttaşlar; bir diğer AKP'li isim olan Giresun Milletvekili Nazım Elmas'ı protesto etti.

Memleketinde yuhalanan Elmas’ın sözü sık sık yurttaşların "Yazıklar olsun" tepkileriyle bölündü. Bölgeden görüntülerin iletildiğini öne süren Elmas’a yurttaşlar, en son ne zaman Çatalağaç’tan görüntülerin kendisine ulaştığını sordu. Elmas’ın "Bu ay geldi" cevabı üzerine bölge halkı, "Çatalağaç’ta daha ne olması lazım o halde müdahale edilmesi için? Burada boş boş konuşmaya gerek yok. Bölgeye gidelim, bakalım o zaman" dedi.

AKP'Lİ VEKİLE YURTTAŞLARDAN TERLETEN SORULAR

BirGün'den İlayda Sorku'nun haberine göre; karşılıklı konuşmalar sonrasında Alagöz’ün Giresun’daki diğer madencilik faaliyetlerine değinen yurttaşlar, Elmas’a "Bu şirketin burada yaptıklarının örnekleri var. En yakın örnek, Çatalağaç katledildi. Siz diyorsunuz ki, benim önümde böyle bir rapor yok. Biz size nasıl güveneceğiz de bu madene izin vereceğiz" diye sordu. "Ben bilimsel konuşuyorum, elinde bir rapor varsa bana onu gönder" ifadeleriyle cevap veren Elmas’a, "Raporu siz veriyorsunuz" denildi.

Elmas’ın "Biz vermiyoruz, uzmanlar veriyor" yanıtı üzerine, yurttaş "Vekilim ben eğer şeref, haysiyet sahibi değilsem bana yukarıdan emir geldiğinde, ‘Bu rapor olumlu çıkacak’ dendiğinde o rapor olumlu çıkar. Ben şu an Türkiye’de olanı söylüyorum" şeklinde konuştu.

CHP'li Suiçmez'den Karadeniz’deki maden ihalelerine sert tepki!

KÖYLÜLERİN SORULARINI YANITLAMAYAN VEKİL APAR TOPAR UZAKLAŞTI

Mikrofonun elinden alınması üzerine alanı terk etmeye çalışan Elmas’a bir yurttaş, "Sen benim vekilimsin, beni dinleyeceksin" dedi.

Köylülerin sorularını yanıtlayamayan Elmas, apar topar bölgeyi terk etti.

NE OLMUŞTU?

AKP Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz, nisan ayının başında Tirebolu’nun Sekü köyünde maden arama faaliyetleri için alana sondaj makinelerini sokmaya çalışmıştı.

Bölgede planlanan faaliyetlere karşı direnişe geçen yöre halkı mahkeme kararına rağmen alana sokulmaya çalışılan sondaj makinelerinin ardından nöbet başlatmıştı.

7 Nisan’da şirketin sondaj makineleri jandarma eşliğinde alana sokulmuş, bölge halkıysa mücadeleyi de nöbeti de bırakmayacaklarını açıklamıştı.