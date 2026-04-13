CHP'li Suiçmez'den Karadeniz’deki maden ihalelerine sert tepki!

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Karadeniz Bölgesi’ndeki tüm maden ihalelerinin durdurulması gerektiğini belirterek, “Su havzaları, ormanlar ve yaylalar madenciliğe kapatılsın” diye konuştu.

Suiçmez, TBMM’de gerçekleştirdiği basın toplantısında Türkiye’deki madencilik faaliyetlerini değerlendirerek çeşitli eleştirilerde bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün (MAPEG) son ihaleleriyle 67 ilde yaklaşık 548 bin hektarlık alanın madencilik faaliyetlerine açıldığını belirten Suiçmez, bu alanların çoğunlukla siyasi bağlantıları olduğu öne sürülen şirketlere ve yabancı ortaklıklara verildiğini söyledi. Çıkarılan madenlerin büyük oranda ham halde ihraç edildiğini belirten Suiçmez, elde edilen gelirin sınırlı bir kesime fayda sağladığını, çevresel tahribatın ise toplum ve doğa tarafından üstlenildiğini dile getirdi.

"VAHŞİ MADENCİLİK POLİTİKASI DEĞİŞTİRİLSİN"

Suiçmez, Giresun'un Tirebolu ilçesine bağlı Sekü köyündeki tüm maden faaliyetlerinin derhal durdurulmasını talep etti. Karadeniz'deki tüm maden ihalelerinin de iptal edilmesini isteyen Suiçmez, "Su havzaları, ormanlar ve yaylalar, madenciliğe kapatılsın. Siyasi bağlantılı şirketlerin hukuksuz girişimlerine ilişkin bağımsız soruşturma başlatılsın, vahşi madencilik politikası kökten değiştirilsin" ifadelerini kullandı. (AA)