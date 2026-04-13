CHP'li Suiçmez'den Karadeniz'deki maden ihalelerine sert tepki!
CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Karadeniz’deki tüm maden ihalelerinin iptal edilmesi çağrısı yaparak su havzaları, ormanlar ve yaylaların madenciliğe kapatılması gerektiğini söyledi. Suiçmez, MAPEG’in 67 ilde 548 bin hektarlık alanı madenciliğe açmasını eleştirerek mevcut politikaların değişmesini istedi.

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Karadeniz Bölgesi’ndeki tüm maden ihalelerinin durdurulması gerektiğini belirterek, “Su havzaları, ormanlar ve yaylalar madenciliğe kapatılsın” diye konuştu.

Suiçmez, TBMM’de gerçekleştirdiği basın toplantısında Türkiye’deki madencilik faaliyetlerini değerlendirerek çeşitli eleştirilerde bulundu.

Bahçeli'ye yakın gazeteciden Rize'ye yapılacak maden projesine sert çıkış!Bahçeli'ye yakın gazeteciden Rize'ye yapılacak maden projesine sert çıkış!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün (MAPEG) son ihaleleriyle 67 ilde yaklaşık 548 bin hektarlık alanın madencilik faaliyetlerine açıldığını belirten Suiçmez, bu alanların çoğunlukla siyasi bağlantıları olduğu öne sürülen şirketlere ve yabancı ortaklıklara verildiğini söyledi. Çıkarılan madenlerin büyük oranda ham halde ihraç edildiğini belirten Suiçmez, elde edilen gelirin sınırlı bir kesime fayda sağladığını, çevresel tahribatın ise toplum ve doğa tarafından üstlenildiğini dile getirdi.

"VAHŞİ MADENCİLİK POLİTİKASI DEĞİŞTİRİLSİN"

Suiçmez, Giresun'un Tirebolu ilçesine bağlı Sekü köyündeki tüm maden faaliyetlerinin derhal durdurulmasını talep etti. Karadeniz'deki tüm maden ihalelerinin de iptal edilmesini isteyen Suiçmez, "Su havzaları, ormanlar ve yaylalar, madenciliğe kapatılsın. Siyasi bağlantılı şirketlerin hukuksuz girişimlerine ilişkin bağımsız soruşturma başlatılsın, vahşi madencilik politikası kökten değiştirilsin" ifadelerini kullandı. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Evinden taşınmayı kabul etmedi: Otoyolun ortasında yaşıyor
Evinden taşınmayı kabul etmedi
Otoyolun ortasında yaşıyor
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Dağlar delik deşik ediliyor: 1 milyon tır yollardan çekilecek
1 milyon tır yollardan çekilecek
Dağlar delik deşik ediliyor
Ayıp ettin Selçuk İnan! Okan Buruk'a bu yapılır mı?
Son 3 gün! Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Son 3 gün kaldı
Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı: Dünyanın en uzunu olacak
Dünyanın en uzunu olacak
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı
Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Hakan Fidan Lavrov ve bin Ferhan ile görüştü
Hakan Fidan Lavrov ve bin Ferhan ile görüştü
Erdoğan'ın 'arınma' sözlerine CHP'den tepki
Erdoğan'ın 'arınma' sözlerine CHP'den tepki
AKP'li vekile Giresun'da büyük şok! Madene karşı çıkan yurttaşlar mikrofonu elinden aldı
AKP'li vekile Giresun'da büyük şok! Madene karşı çıkan yurttaşlar mikrofonu elinden aldı