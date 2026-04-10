Bahçeli'ye yakın gazeteciden Rize'ye yapılacak maden projesine sert çıkış!

Rize’nin Ardeşen ilçesine bağlı Seslikaya ve Yavuz köyleri ile çevresini kapsayan alanda bugün yapılması planlanan 4. Grup Madencilik İhalesi öncesinde tepkiler artarak sürüyor.

Konu, CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı tarafından gündeme taşınırken, ilçe genelinde yurttaşlar ve köy halkı ihaleye karşı çıkıyor. Ardeşen Muhtarlar Derneği Başkanı Kenan Çavuşoğlu da daha önce yaptığı açıklamada, "Yaşam alanlarımızı, doğal dengemizi ve su kaynaklarımızı tehdit eden bu girişimi kabul etmiyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

"BOŞUNA KEPÇE VURMAYIN, KÖYLÜYÜ YORMAYIN"

Rizeyerel'in haberine göre; tartışmalı maden projesine bir tepki de MHP'ye yakınlığıyla bilinen Türkgün Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Müftüoğlu’ndan geldi. Ardeşen Seslikaya Köyü’nde maden arama çalışmalarına karşı çıkan Müftüoğlu, "Burası benim doğup büyüdüğüm köyüm. Yaşananları görüyorsunuz. Bu arada köyümde MTA tarafından maden araması yapılacakmış. En verimli çay tarımı yapılan bu alanlarda hangi maden aranacakmış. Boşuna kepçe vurmayın, köylüyü yormayın" ifadelerini kullandı.