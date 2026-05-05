CHP'li Başarır 'kira' davasında tanık oldu: İki taraf da bıkkın ve öfkeli

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, sosyal medya hesabından bir kira tespit davasına tanık olarak atandığını duyurdu.

Davalı tarafın tanığı olduğunu ifade eden Başarır, hem kiracının hem de ev sahibinin öfkeli ve bıkkın olduğuna dikkat çekti.

Duruşmanın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Başarır, mahkemede yaşananların Türkiye’de derinleşen barınma krizinin somut bir yansıması olduğunu söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Başarır, davaya ilişkin şunları yazdı:

"Bugün ilginç bir olay yaşadım. Bir kira tespit davasında, davalı taraf beni tanık göstermiş. Mahkeme davet etti, ben de gittim.

Mahkeme salonuna girdim... Bu ülkenin büyüyen yarasının duruşmasına tanıklık ettim. Bir tarafta kiracı, diğer tarafta ev sahibi. İkisi de bıkkın, ikisi de öfkeli.

Bu ülkede mesele artık sadece bir kira meselesi değil çünkü. Kiralar uçmuş, kiracı-ev sahibi uzlaşmazlıkları artmış, mağdurlar çoğalmış, çözüm mahkeme salonlarına sıkışmış. Orada, tanık sıfatıyla, bilinen gerçeği söyledim.

Meclis’te, meydanlarda haykırdıklarımızı bu kez mahkeme huzurunda 86 milyon adına dile getirdim. Mesele tek dosya, tek kişinin sorunu değil. Mesele, milyonların ortak derdi. Mesele yoksulluğu büyüten, halkı yalnız bırakan anlayış!

Mesele insanı evinden eden bu düzen! O yüzden... Bu düzenin, bu adaletsizliğin sona ermesi gerek. Herkesin barınma hakkının güvence altına alındığı bir ülke mümkün. İşte biz, mümkün olanı kurana kadar mücadele edeceğiz."