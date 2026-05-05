İmamoğlu'ndan Hıdırellez paylaşımı: En büyük dilek milletin dileğidir

İmamoğlu'ndan Hıdırellez paylaşımı: En büyük dilek milletin dileğidir
Yayınlanma:
CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından Hıdırellez'e ilişkin paylaşımda bulundu.

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece kutlanan Hıdırellez'e ilişkin paylaşımda bulundu.

Bir yılı aşkın süredir İstanbul Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı Hıdırellez paylaşımında, "Hızır’ın ayak bastığı yerde güller açar, umut yeşerir" ifadelerini kullandı.

"EN BÜYÜK DİLEK MİLLETİN DİLEĞİDİR"

"Bu kadim gelenek bize şunu öğretir" diyerek, "Karanlık ne kadar uzun sürse de bahar mutlaka gelir" ifadelerini kullanan İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından yaptığı paylaşımda son olarak şunlara yer verdi:

"Bugün dileklerini gül ağacının altına bırakan her yürek bilsin ki; en büyük dilek milletin dileğidir. Baharın bereketinin tüm hanelerimize, tüm ülkemize dolmasını diliyorum."

hiziredlez.jpg
Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun X paylaşımı (5 Mayıs 2026)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Sihir değil mühendislik!
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Geleceği şansa bırakmayın: 60 yaşından sonra hayat kurtaran erken teşhis testleri
3 kişi kör oldu! Türkiye'de de satılan dev marka 8 milyon ürününü geri çağırdı
Bankalar kara haberi verdi: Tarlasını satan satana
Erman Toroğlu: "Sakın ha"yı öğrendim Galatasaray'la ilgili
Onlar pazarın net hakimi: Orta sınıf SUV'lerde en ucuz 10 model
İlk onun hasadı yapılıyor: Mersin'den Türkiye ve tüm dünyaya satılıyor
İlk onun hasadı yapılıyor
Mersin'den tüm dünyaya satılıyor
Düden Gölü kuraklıktan döndü: Tekrar pembeye büründü
Düden Gölü yeniden uyandı
Pembeye büründü
Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Siyaset
CHP kurultayı davası... AKP'li Şamil Tayyar 'Mutlak butlan kararı yazıldı' demişti: MHP'li Yıldız'dan yalanlama geldi
CHP kurultayı davası... AKP'li Şamil Tayyar 'Mutlak butlan kararı yazıldı' demişti: MHP'li Yıldız'dan yalanlama geldi
TBMM'de 'doğum oranı' tartışması! AKP'li Usta: Düşüşü sadece ekonomiye bağlamak sığ bir bakış açısı
TBMM'de 'doğum oranı' tartışması! AKP'li Usta: Düşüşü sadece ekonomiye bağlamak sığ bir bakış açısı