İmamoğlu'ndan Hıdırellez paylaşımı: En büyük dilek milletin dileğidir

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece kutlanan Hıdırellez'e ilişkin paylaşımda bulundu.

Bir yılı aşkın süredir İstanbul Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı Hıdırellez paylaşımında, "Hızır’ın ayak bastığı yerde güller açar, umut yeşerir" ifadelerini kullandı.

"EN BÜYÜK DİLEK MİLLETİN DİLEĞİDİR"

"Bu kadim gelenek bize şunu öğretir" diyerek, "Karanlık ne kadar uzun sürse de bahar mutlaka gelir" ifadelerini kullanan İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından yaptığı paylaşımda son olarak şunlara yer verdi:

"Bugün dileklerini gül ağacının altına bırakan her yürek bilsin ki; en büyük dilek milletin dileğidir. Baharın bereketinin tüm hanelerimize, tüm ülkemize dolmasını diliyorum."