CHP kurultayı davası... AKP'li Şamil Tayyar 'Mutlak butlan kararı yazıldı' demişti: MHP'li Yıldız'dan yalanlama geldi

CHP'nin Kasım 2023'te gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin açılan davanın yarın görülecek beşinci duruşması öncesinde, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Davaya ilişkin karar yazıldı, sadece bekletiliyor" diyen AKP'li Şamil Tayyar'ın aksine, dosyanın istinaf mahkemesinde olduğuna dikkat çekti.

Davada 'Mutlak butlan' kararı verilmesi halinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yerine önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelebileceğini belirten Yıldız, Kurultay Davası'na ilişkin paylaşımında şunlara yer verdi:

"Sayın Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı seçildiği 4-5 Kasım 2023 tarihinde yapılan 38. Kurultayda , "delege iradesinin mutlak butlanla sakatlandığı" iddiasıyla iptal davası açılmıştı.. Yerel mahkeme, mutlak butlan talebini esasa girmeden reddetti.

Mahkemenin ret kararı istinaf incelemesi için Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşındı. İstinaf mahkemesi inceleme sürecinde, İstanbul ve Ankara'daki ilgili yerel mahkemelerden tüm delil ve dava dosyalarını istedi. Mahkeme halen tüm bu belgeleri incelemektedir.

Mutlak butlan kararı çıkması ve kararın kesinleşmesi halinde Özgür Özel yönetimi yerine, Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi hukuken tekrar yetkili hale gelebilir.

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ve CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda "usulsüzlük" ve "oylamaya hile karıştırma" iddiasıyla açılan ceza davasında ise 12 sanık yargılanıyor. Davanın beşinci duruşması 6 Mayıs'ta yapılacak."