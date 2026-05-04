Son dakika | Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu

Son dakika... TÜİK'in Nisan 2026 enflasyonunu açıklamasının ardından milyonlarca ev sahibi ve kiracının merakla beklediği Nisan 2026 kira artış oranı da belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Mart ayı enflasyon verisini açıkladı.

Bu veriyle birlikte Mayıs 2026 kira artış oranı belli oldu.

KİRA ORANI BELLİ OLDU

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verisine göre Mayıs ayında kira ve işyerlerine uygulanacak tavan zam oranı 32,43 olarak hesaplandı.

Geçen ay milyonlarca kiracı için artış oranı 32,82 olarak açıklanmıştı.

Mart ayında kira artış oranı 33,39, Şubat 2026 kira artış oranı 33,98 olmuştu.

Ocak 2026'da yüzde 34, 88 olarak açıklanmıştı.

2025 Aralık ayında zam oranı yüzde 35,91 olarak hesaplanmıştı.

Kiracılar ve ev sahipleri kira zammını bu hesap üzerinden yapacak. Öte yandan İstanbul başta olmak üzere, yüksek kiralar nedeniyle bir çok kiracı için zam dönemi kabusa dönüyor. Kentte ortalama en düşük kiralar 20 bin liradan başlarken asgari ücretli için barınmak imkansız hale geliyor.

YÜZDE 25 DÖNEMİ

2024'ün temmuz ayına kadar 2 yıl boyunca konut kiralarında yüzde 25 zam tavanı uygulanmıştı. Mehmet Şimşek yönetimi bu uygulamayı kaldırarak kirada yeniden enflasyon hesaplamasını getirmişti.

Son iki yıldır kira artış oranı enflasyon baz alınarak hesaplanıyor. Öte yandan İstanbul başta olmak üzere yüksek kiralar milyonlarca kiracının temel sorunu olmayı sürdürüyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

