Erzurum’da Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen MedAI 26 Tıpta Yapay Zeka Kongresi’nde konuşan Sağlık Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Şuayip Birinci, tütün kullanımıyla ilgili "alarm verici" tabloyu paylaştı.

Birinci, sigara içen birinin sağlık maliyetinin normal birine göre çok daha yüksek olduğunu ve Türkiye’nin akciğer kanserinde dünyada birinci sıraya yerleştiğini vurguladı.

SİGARANIN FATURASI HALKIN CEBİNDEN ÇIKIYOR

Bakan Yardımcısı Birinci'nin paylaştığı teknik verilere göre, sigaranın ülke ekonomisine ve sağlığa maliyeti katlanılamaz boyutlara ulaştı:

Türkiye'de kişi başı genel sağlık harcaması 840 dolar iken, sigara içen bir bireyin sağlık maliyeti 1.028 dolara çıkıyor.

Sigara kaynaklı sağlık harcamaları yıllık 5 milyar doları aşmış durumda.

Tütün ürünleri için hane halkının cebinden çıkan toplam miktar yıllık 15 milyar lirayı buluyor.

Sigara kullanımı sebebiyle çıkan yangınların verdiği hasar ise 4 milyar lira olarak hesaplandı.

ÇOCUKLAR TEHLİKE ALTINDA

Türkiye’nin Endonezya’dan sonra dünyanın en çok sigara tüketen ikinci ülkesi olduğunu belirten Birinci, günlük kişi başı tüketimin 17 dal olduğunu bildirdi.

Avrupa genelindeki verilere dikkat çeken Birinci, 15-16 yaş grubundaki öğrencilerin yüzde 55’inin sigaraya erişebildiğini, ilk deneme yaşının ise maalesef 12 yaşın altına kadar gerilediğini ifade etti. Ayrıca milyonlarca çocuk pasif içicilik tehdidiyle karşı karşıya; Türkiye'de her yüz çocuktan 44'ü sigara dumanına maruz kalarak büyüyor.

EN ETKİLİ SİLAH FİYAT AMA TÜRKİYE HALA "UCUZ"

Sigara kullanımını azaltmada en etkili faktörün fiyat politikası olduğunu söyleyen Bakan Yardımcısı, Türkiye’nin bu konuda dünyada 108. sırada yer alarak en ucuz ülkelerden biri olduğunu kaydetti. DHA'nın haberine göre Birinci, "Gelişmiş ülkelerde yüzde 4, gelişmekte olan ülkelerde yüzde 10 zam yaptığınız zaman yüzde 7-8 civarında sigara kullanımı azalıyor. Yani en etkili şey aslında fiyat" değerlendirmesinde bulunarak, fiyat artışının toplam tüketimi yaklaşık yüzde 4 oranında azalttığını belirtti.

JAPONYA MODELİ GELİYOR: KİMLİKSİZ SATIŞ BİTECEK

Elektronik sigaranın "masum" gösterilerek piyasaya sürülmesini bir "tuzak" olarak nitelendiren Şuayip Birinci, bu ürünlerin sigaraya başlama oranını 3 kat artırdığını vurguladı.

Japonya’nın sigara sorununu kimlik kartı uygulamasıyla kontrol altına almaya çalıştığını belirten Birinci, "Japonlar artık sigarayı kimlikle veriyor insanlara. Bizim de planlarımızdan birisi bu” diyerek yeni kısıtlamanın sinyalini verdi.