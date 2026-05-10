Hakan Fidan İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile görüştü
İran ile ABD arasındaki savaşı sona erdirme çabası sürerken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Fidan'ın İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran ve ABD arasında süren barış müzakerelerindeki son durum değerlendirildi.
İRAN İLE ABD ARASINDAKİ SAVAŞTA SON DURUM
Mart ayı başından bu yana yer yer sıcak çatışmaların meydana geldiği ABD-İran geriliminde, tarafların savaşı sona erdirme çabaları sürüyor. Son olarak ABD'nin savaşı sona erdirmek için İran'a sunduğu teklife Tahran yönetimi yanıt verdi.
IRNA'nın İran Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberde; Tahran'ın teklife Pakistan aracılığıyla yanıt verdiği belirtildi.