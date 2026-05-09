Mansur Yavaş'tan Erbakan'ın 'destek' çıkışına yanıt: Burcu Köksal'a tepki

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Yeniden Refah Partisi Lideri Fatih Erbakan'ın, "Cumhurbaşkanlığı ikinci turunda eğer Mansur Yavaş'ın adaylığı olursa kendisini destekleyebiliriz" şeklindeki açıklamasına yanıt verdi. Yavaş, "Böyle bir şey vuku bulursa tabii ki takdir kendilerinin ancak teşekkür ederim. Onur duydum" dedi. Yavaş, AKP'ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal'a ise tepki gösterdi.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan ve Sakarya Meydan Muharebesi döneminde cephe gerisinde lojistik üs olarak kullanılan tarihi Halaçlı Mehmet Ağa Konağı, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışma ile restore edildi. Konak, kapsamlı restorasyonun ardından kültür ve sanat merkezi olarak kapılarını açtı.

"VATAN SAVUNMASININ EN GÜÇLÜ TANIKLARINDAN"

Açılışta konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, konağın tarihi önemine dikkat çekerek, "Sakarya Meydan Muharebesi'nin en kritik günlerinde cephe hattına 50 kilometre mesafede, Haymana Cephesi'nin hemen gerisinde stratejik bir lojistik merkez vazifesi gören bu yapı, vatan savunmasının en güçlü tanıklarındandır." ifadelerini kullandı.

Sakarya Meydan Muharebesi'nin coğrafi olarak yanlış bilindiğini kaydeden Yavaş, "Birçok siyasetçimiz bu muharebeden bahsederken Adapazarı’nı anar. Oysa muharebenin olduğu yer buraya sadece 50 kilometre mesafededir. Dünyanın en kanlı savaşlarından birine sahne olmuştur. Maalesef biz bu gerçeği gelecek kuşaklara yeterince aktaramadık. İşte bu konağı ve Ankara’daki tarihi değerleri ayağa kaldırmak için uğraşıyoruz. Halaçlı Mehmet Ağa Konağı’nın yeni bir kültürel buluşma noktası olmasını diliyorum" dedi.

MANSUR YAVAŞ'TAN BURCU KÖKSAL TEPKİSİ

Açılışın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mansur Yavaş, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın AKP’ye geçeceği iddialarına ilişkin soruya, "Seçmen bir başka partiden seçmek isteseydi, istediği belediye başkanını seçerdi. Ben belediye başkanlarının seçildikten sonra parti değiştirmesini veya milletvekillerinin parti değiştirmesini uygun görmüyorum. Bununla ilgili inşallah bir düzenleme yapılsın. Çünkü seçmen hiçbir zaman şahsın kendisine tek başına oy vermez. Mutlaka parti veya başka etkenler vardır. Dolayısıyla eğer böyle parti değiştirecekse önce kendisini seçenlerin onayını alacak şekilde bir referandum yapması lazım. Daha hoş olur" şeklinde yanıt verdi.

FATİH ERBAKAN'IN "DESTEK" AÇIKLAMASINA YANIT

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın, "Cumhurbaşkanlığı ikinci turunda eğer Mansur Yavaş'ın adaylığı olursa kendisini destekleyebiliriz" açıklaması da sorulan Yavaş, "Her zaman söylediğim şeyi söyleyeceğim; önceliğimiz Ankara. Muhtarımız burada, belediye başkanımız burada. Ankara'nın çok sorunu var. İnşallah önce onları çözeceğiz. Ama böyle bir şey vukuu bulursa tabii ki takdir kendilerinin ancak teşekkür ederim. Onur duydum, onu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

