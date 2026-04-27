Yenişafak'ın 'Mansur Yavaş' iddiasına ABB'den yanıt: 'Önceliği Ankara halkına hizmet'

ABB, iktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak'ın Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin iddialarını yalanladı ve Yavaş’ın önceliğinin Ankara’ya hizmet olduğunu vurguladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanlığına aday olacağı yönündeki iddialarla ilgili bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “Sayın Mansur Yavaş’ın önceliği ve tek gündemi, Ankara halkına kesintisiz ve en iyi şekilde hizmet etmektir” denildi.

Mansur Yavaş "Gökçek neden yargılanmıyor" deyip konuştu! "Alın bunları içeri"Mansur Yavaş "Gökçek neden yargılanmıyor" deyip konuştu! "Alın bunları içeri"

ABB’DEN YENİ ŞAFAK’IN İDDİALARINA YANIT

ABB tarafından yapılan duyuruda, Yeni Şafak gazetesinde yer alan Yavaş’ın adaylığına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün Yeni Şafak gazetesinde yer alan 'Yavaş, her koşulda adayım dedi' iddialarına ilişkin haber gerçeği yansıtmamaktadır. CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel ile gerçekleştirilen görüşmede de, belediye başkanlarıyla yapılan toplantıda da adaylık konusu hiç gündeme gelmemiştir. Sayın Mansur Yavaş’ın önceliği ve tek gündemi, Ankara halkına kesintisiz ve en iyi şekilde hizmet etmektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

YENİ ŞAFAK NE İDDİA ETMİŞTİ?

İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi, “Her koşulda aday olacağım” başlıklı haberinde, CHP’de cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarının yeniden gündeme geldiğini öne sürdü. Haberde, ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın parti yönetimine “Her koşulda adayım” mesajı verdiğinin iddia edildiği aktarıldı.

Ayrıca Yeni Şafak, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Yavaş arasında geçtiğimiz hafta yapılan yaklaşık 1,5 saatlik görüşmenin ana konusunun bu mesele olduğu ileri sürüldü. Bunun yanında, Yavaş’ın İmamoğlu’nun yargı süreci netleşmeden resmi bir adaylık açıklaması yapmayacağı yönünde güvence verdiği de iddialar arasında yer aldığı ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
Siyaset
CHP'li vekilin anket paylaşımı çok tartışma yarattı! "AK Partili MHP'li bir vekil bunu yapabilir mi?"
CHP'li vekilin anket paylaşımı çok tartışma yarattı! "AK Partili MHP'li bir vekil bunu yapabilir mi?"
Erken seçim 2027’nin kasımında olur mu?
Erken seçim 2027’nin kasımında olur mu?