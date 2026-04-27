Yenişafak'ın 'Mansur Yavaş' iddiasına ABB'den yanıt: 'Önceliği Ankara halkına hizmet'

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanlığına aday olacağı yönündeki iddialarla ilgili bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “Sayın Mansur Yavaş’ın önceliği ve tek gündemi, Ankara halkına kesintisiz ve en iyi şekilde hizmet etmektir” denildi.

Mansur Yavaş "Gökçek neden yargılanmıyor" deyip konuştu! "Alın bunları içeri"

ABB’DEN YENİ ŞAFAK’IN İDDİALARINA YANIT

ABB tarafından yapılan duyuruda, Yeni Şafak gazetesinde yer alan Yavaş’ın adaylığına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün Yeni Şafak gazetesinde yer alan 'Yavaş, her koşulda adayım dedi' iddialarına ilişkin haber gerçeği yansıtmamaktadır. CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel ile gerçekleştirilen görüşmede de, belediye başkanlarıyla yapılan toplantıda da adaylık konusu hiç gündeme gelmemiştir. Sayın Mansur Yavaş’ın önceliği ve tek gündemi, Ankara halkına kesintisiz ve en iyi şekilde hizmet etmektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

YENİ ŞAFAK NE İDDİA ETMİŞTİ?

İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi, “Her koşulda aday olacağım” başlıklı haberinde, CHP’de cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarının yeniden gündeme geldiğini öne sürdü. Haberde, ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın parti yönetimine “Her koşulda adayım” mesajı verdiğinin iddia edildiği aktarıldı.

Ayrıca Yeni Şafak, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Yavaş arasında geçtiğimiz hafta yapılan yaklaşık 1,5 saatlik görüşmenin ana konusunun bu mesele olduğu ileri sürüldü. Bunun yanında, Yavaş’ın İmamoğlu’nun yargı süreci netleşmeden resmi bir adaylık açıklaması yapmayacağı yönünde güvence verdiği de iddialar arasında yer aldığı ifade edildi.