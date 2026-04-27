Aziz İhsan Aktaş davasında gizli tanık dinlendi: O da bizzat şahit olmamış

Aziz İhsan Aktaş’ın suç örgütü lideri olarak yer aldığı ve 4’ü tutuklu 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu, bir kısmı tutuklu bir kısmı tutuksuz 200 sanıklı dava, ikinci celsesinin ikinci haftasında devam ediyor. Bu hafta, beyanlarıyla iddianamenin ana hatlarının oluşturulduğu gizli tanıklar “Yaprak” ve “XYZ49QP”nin dinleneceği öğrenildi.

"BİZZAT ŞAHİT OLMADIM"

Halk TV muhabiri Gamze Altunay'ın aktardığına göre; duruşmada gizli tanık “XYZ49QP” dinlendi. “Aziz arkadaş etkin pişmanlıktan faydalanarak dediklerimizi doğrulamış, belediyelerin içindeki yapıları ortaya çıkarmıştır. Savcılıkta verdiğim ifadede belediyenin içindeki kokuşmuş yapıyı ortaya sermek için anlattım” dedi. Ardından sorulan sorular üzerine “Bizzat şahit olmadım, bunlar belediyede herkesin duymasa da bildiği şeylerdir” dedi.

Mahkeme başkanı: Ferhat Tutşi ile ilgili bir beyanınız var. Gizli tanık: Böyle bir ismi tanımıyorum

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın avukatı Hasan Sınar ise gizli tanığa, "Beyanlarınızda hangi somut ihaleden bahsediyorsunuz?" diye sordu. Gizli tanık, "Somut olarak işaret edeceğim bir ihale söz konusu değildir. Belediyenin işleyişi böyledir. Aziz bey bünyesinde belediyelere para aktardığını bizzat doğrulamıştır, her belediyede işleyiş bu şekilde yürür" dedi.

Rıza Akpolat avukatı Hasan Sınar: Rıza başkanın komisyon aldığına yönelik somut deliliniz nedir, açıklar mısınız? Hangi ihalede, kimden, nerede, ne kadar komisyon aldı? Gizli tanık: Bunu şu an açıklamam imkansız. Tekrar söylüyorum, Aktaş etkin pişmanlıktan faydalandığında anlatmıştır, oraya bakıldığında hepsi görülecektir.

İTİRAFÇILAR TEK TEK İFADESİNİ GERİ ÇEKTİ

İBB Davası'nda tutuklu yargılanan ve etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 'itirafçı' olarak ifade veren sanık Vedat Şahin, "itirafçı"lıktan vazgeçmişti. “itirafçı” Murat Kapki’nin ifadelerini geri çektiğini bildiren dilekçesi sonrası gözler Adem Soytekin’e çevrilmişti. Soytekin’in İmamoğlu’nu görünce ayağa kalkması ve önceki celsedeki tavrı, soruşturmada benzer bir kırılma yaşanıp yaşanmayacağı tartışmasını yeniden alevlendirdiği ifade edilmişti.