CHP'li vekilin anket paylaşımı çok tartışma yarattı! "AK Partili MHP'li bir vekil bunu yapabilir mi?"

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, X hesabından tartışma yaratan bir anket paylaştı. İlhan Kesici, kendi partisini üçüncü sıradan bu anket nedeniyle eleştirildi. Halk TV'de Ebru Baki'nin sunduğu Para Siyaset programında Halktv.com.tr Yazarı İsmail Saymaz da Kesici'nin bu paylaşımına değindi.

Saymaz, paylaşılan anketi anlatıp, "CHP milletvekilliğine düşecek iş mi bu ya?" dedi. Saymaz şunları ifade etti:

"MHP'Lİ YAZISINA NOKTA KOYDIĞINDA İHRAÇ EDİLİR"

"Dün bir CHP'li milletvekili gördüm. Sosyal medyada paylaşımını gördüm. Sayın Milletvekili bir anket paylaşmış. Bu ankette soru şu. Türkiye'de ekonomik sorunları kim çözer? Yüzde 35 hiçbiri, yüzde 24 AK Parti, yüzde 20 CHP. Sayın Milletvekili bunu soruyor diyor ki, bunun üzerine düşünmemiz lazım. Yahu CHP milletvekilliğine düşecek iş mi bu ya? Şimdi bak, CHP milletvekili partisini üçüncü gösteren anketi paylaşıp bunda bunun üzerine düşünmek lazım der mi ya? "

Saymaz, bir AKP'li veya bir MHP'li vekilin bunu yapamayacağını dile getirdi. Saymaz, bir MHP'li vekilin bunu yapması halinde partisinden de ihraç edilebileceğini söyledi. Saymaz şöyle konuştu:

"AK Parti Milletvekili bunu yapabilir mi? Mesela AK Parti Milletvekili kendisini ikinci gösteren anketi paylaşıp bunun üzerine düşünmeliyiz diye yazabilir mi? Yazar mı yani? Yazar mı? MHP milletvekili yazar mı? Yazısına nokta koyduğunda partiden ihraç edilir. DEM Parti'de yapılabilir mi? Ya bu niye CHP'de yapılabiliyor? Niye CHP'li milletvekilleri kendi partilerinin üçüncü gösteren anketi paylaşıp bunun üzerine düşünelim diyor, yapabiliyor ki yani? "

Bu durumun "Akıl alır bir iş değil" diyerek yorumlayan Saymaz, CHP'nin son bir yıldır yürüttüğü siyasi mücadeleye değindi.

Saymaz şöyle konuştu: