AKP'li Savcı Sayan hayalini anlattı! "Kılıçdaroğlu ve diğer partiler birleşip Erdoğan'ı yeniden seçmeli"

AKP’nin eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin dikkat çeken bir öneride bulundu. Sayan, muhalefet partilerinin ve eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan etrafında ortak tutum alması gerektiğini söyledi.

Sayan, mevcut siyasi tablo ve dünyadaki gelişmeler gerekçesiyle Türkiye’nin “tecrübeli” bir cumhurbaşkanına ihtiyaç duyduğunu savundu.

ERDOĞAN'I PARTİLER ÜSTÜ GÖRÜLMESİNİ İSTEDİ!

Superhaber'in Youtube kanalına konuk olan AKP'li Savcı Sayan, partilerin kendi oyları oranında Meclis’te temsil edilmesinin doğal olduğunu ancak Cumhurbaşkanlığı konusunda ortak bir mutabakat sağlanması gerektiğini belirtti.

Sayan, Erdoğan’ın bir dönem daha görevde kalmasının Türkiye açısından daha doğru olacağını ifade ederek, yeni seçilecek bir cumhurbaşkanının "stajyer" gibi kalabileceğini öne sürdü.

Erbakan, 'Kontrollü seçim istiyorlar' deyip konuştu! "Kılıçdaroğlu gelsin İmamoğlu ve Yavaş olmasın..."

Sayan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’yi stajyer, yeni Cumhurbaşkanı olmuş, daha öğrenememiş, öğreninceye kadar bu dünya hengamesi içerisinde Türkiye’ye zarar verecek bir Cumhurbaşkanlığı olacağına daha tecrübeli, 20 yıldır tecrübe edilmiş, ülkenin geleceğini iyi analiz edebilen Sayın Cumhurbaşkanımızın olması gerekiyor"

"SAYIN KILIÇDAROĞLU VE DİĞER PARTİLER BİRLEŞİP..."

Sayan, Cumhurbaşkanlığı sisteminin korunması şartıyla anayasa değişikliği yapılmasını ve Erdoğan’ın bir defaya mahsus olmak üzere 7 yıllığına yeniden seçilmesini önerdi.

Muhalefet partilerine de çağrıda bulunan Sayan, “Bana kalırsa Sayın Kılıçdaroğlu ve diğer partiler birleşip bu seçimi 7 yıllığına Cumhurbaşkanının Meclis tarafından seçilmesi kaydıyla, Cumhurbaşkanlığı sisteminin aynı kalması şartıyla Cumhurbaşkanımızı en kısa sürede 7 yıllığına eli çok güçlenmiş bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı olarak ilan etmelidirler” dedi.

Sayan, bu seçimin “millî mutabakat” anlayışıyla Meclis tarafından yapılması gerektiğini savundu.