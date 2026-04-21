Erbakan, 'Kontrollü seçim istiyorlar' deyip konuştu! "Kılıçdaroğlu gelsin İmamoğlu ve Yavaş olmasın..."
Fatih Erbakan, iktidarın “kontrollü seçim” arayışında olduğunu savundu. CHP’de butlan tartışması ve Kılıçdaroğlu ihtimalini bu planın parçası olarak anlattı.
Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, T24’te katıldığı YouTube programında seçim tartışmaları, CHP’ye yönelik operasyonlar ve Cumhur İttifakı ihtimali hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Erbakan, iktidarın seçimleri tamamen ortadan kaldırmasının mümkün olmadığını, ancak sonucu etkileyecek bir zemin kurmaya çalıştığını söyledi.
"KILIÇDAROĞLU ADAY ÇIKSIN İMAMOĞLU VE YAVAŞ OLMASIN"
Erbakan, bu çerçevede CHP’deki butlan tartışması ve eski CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında şunları söyledi:
“Yani Türkiye'de tabii çok uzun yıllardan beri gelen bir demokrasi geleneği var. Milletin bilinçli olduğunu düşünüyorum. Seçmenin bilinçli olduğunu düşünüyorum. Toplumsal, sosyal baskılara, efendim siyasi baskılara bu noktada dayanmalarının ve seçimsiz bir Türkiye'yi sürdürmelerinin mümkün olmayacağını düşünüyorum.
Ama kontrollü bir seçim yapmak istiyorlar. Yani, teşbihte hata olmaz, hani 15 Temmuz'a "kontrollü darbe" falan diyenler vardı.
Şimdi kontrollü seçimden kastım şu: Yani rakip adayınızın kendinizin belirlediği, efendim mesela işte "CHP'de butlan olsun, ondan sonra da Sayın Kılıçdaroğlu gelsin, tekrardan Sayın Kılıçdaroğlu karşımıza aday olarak çıksın. Sayın İmamoğlu'nun, Sayın Mansur Yavaş'ın veya başka bir seçimi kazanacak aktörün ön planda olmadığı, aday olamadığı bir seçim yapılsın ve kontrollü bir seçimle tekrardan biz kazanalım" Yani seçim olacaktır ama bunun kontrollü bir seçim olabilmesi için elinden gelen gayreti şu anda iktidar kanadı gösteriyor.”"
Erbakan, böylesi bir hesabın iktidar açısından da risksiz olmadığını söyledi. Anadolu’da sahada ciddi bir tepki gördüklerini belirten Erbakan, şunları kaydetti:
“Yani orada bile riskli görüyorum. Çünkü toplumda da ciddi bir bilinçlenme var ve tepkiler gerçekten de yüksek seviyede. Biz Anadolu'da sahada dolaştığımız zaman, yıllarca yedi seçim, sekiz seçim AK Parti'ye oy vermiş ama şimdi "Elim kırılsın, nereden bunlara oy verdim" diyen, hatta bize bile "Tekrar bunlarla olursanız size de oy vermeyiz" diyen ciddi bir kitleyle karşı karşıyayız. Böyle bir noktada kontrollü bir seçim yapılsa bile, iktidar açısından riskin tamamen ortadan kalktığını düşünmüyorum.”
SANDIK KURULACAK MI?
Programda, Türkiye’de yeniden seçim yapılıp yapılmayacağı sorusu da gündeme geldi. Erbakan, seçimlerin tamamen ortadan kalkacağı görüşüne katılmadığını söyledi. Bu ihtimali “çok uç bir düşünce” olarak değerlendiren Erbakan, şöyle konuştu: “Yani çok uç bir düşünce olarak geliyor bana. Yani sandığın bir daha gelmemesi, seçimlerin olmaması gibi bir durum...”
Erbakan, ekonomik kriz ve hayat pahalılığı nedeniyle AK Parti’ye yönelik tepkinin büyüdüğünü söyledi. Sahadaki tabloyla anketler arasında fark bulunduğunu savunan Erbakan AKP’nin açıklanan oy oranlarının da gerçeği tam yansıtmadığını ifade etti.
AKP'NİN SEÇİMDE YÜZDE 20 OY ALACAĞINI SAVUNDU
Erbakan, bu değerlendirmesini şu sözlerle anlattı:
"Evet, çok büyük tepki var. Yani sokakta eğer dolaşırsanız, esnafa giderseniz, halkın içinde olursanız; yani bu anketlerdeki AK Parti'nin yüzde 28'lik, 30'luk oyunun bile çok yüksek olduğunu, bu kadar bir oy almalarının bile mümkün olmayacağını aslında düşünürsünüz. Hatta arkadaşlarımız da, teşkilatımız da o programlardan sonra diyorlar ki, "Ya biz sahada gördüğümüzle anketler örtüşmüyor. Böyle bir tepkinin olduğu ortamda AK Parti hala 28-30 nasıl çıkıyor?" Tabii seçime doğru daha da aşağı gitmesi bu oyların AK Parti'nin mümkün. Öyle görüyorum. Ve biraz önce söylediğim gibi, kararsızlardan eşit, yani partinin aldığı oy oranına göre dağıtımın da aslında mantıklı ve bilimsel olmadığını düşünüyorum. Çünkü kararsızlar zaten o kararsız bloğuna giderken çoğunlukla AK Parti'den kopmuşlar. AK Parti'yi eleştiriyorlar, AK Parti'den memnun değiller. Tekrardan onların AK Parti'ye gitmesi çok mümkün değil. Ben yani seçimlerde yüzde 20'lerde bir oyu ancak alabileceklerini tahmin ediyorum.”