Erdoğan CHP'yi hedef aldı Altaylı 'Butlan geliyor' dedi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, X hesabından yaptığı paylaşımla CHP lideri Özgür Özel ve parti yönetimini hedef aldı. Erdoğan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"CHP Genel Başkanı, gerçekten millete ve kadınlara bir faydası dokunsun istiyorsa, bakanlık isimleriyle uğraşmaktan vazgeçsin. Bunun yerine partisini bir kanser hücresi misali saran yolsuzluk, rüşvet, irtikap, taciz skandallarıyla meşgul olsun."

"İlla bir yapı kurmak istiyorsa, tabii yeterli kadro bulabilirse acilen partisi bünyesinde 'yolsuzluklardan arınma başkanlığı' kursun. Böylece hem selefi Kılıçdaroğlu'nun arınma tavsiyesine uymuş hem de vatandaşa bir hizmet etmiş olur. Ama ne yazık ki bu ülkenin ana muhalefet partisi çıkar amaçlı kurulan suç örgütlerinin güdümünden bir türlü çıkamıyor, bir türlü kurtulamıyor."

"Doğrusunu söylemek gerekirse 'Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyiz' diye övünen CHP'nin mevcut yönetim altında düşürüldüğü bu perperişan hallerden biz ülkemiz siyaseti adına üzüntü duyuyoruz. Türk demokrasisinin inşallah önümüzdeki dönemde hak ettiği olgunlukta, kalitede ve vizyonda bir ana muhalefete kavuşacağına inanıyoruz."

FATİH ALTAYLI'DAN "MUTLAK BUTLAN" İDDİASI

Gazeteci Fatih Altaylı, kendi internet sitesinde kaleme aldığı yazıda, Erdoğan'ın bu sözlerini "mutlak butlan"ın habercisi olarak yorumladı.

"Artık diyebiliriz ki, 'geliyor gelmekte olan' yani butlan" diyen Altaylı, iktidarın "boşa konuşmadığını", geçmişte Ergenekon ve Poyrazköy süreçleri öncesinde de AKP'li siyasetçilerin "Çok önemli gelişmeler olacak" şeklinde benzer öngörülerde bulunduğunu hatırlattı. Altaylı, yazısında şu değerlendirmeyi yaptı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklaması ile CHP'nin siyasi akıbeti ortaya çıktı. 'Butlan geliyor.' Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha CHP'yi hedef aldığı konuşmasında 'İnşallah önümüzdeki dönemde Türk demokrasisinin hak ettiği olgunlukta, vizyonda ve kalitede yeni bir ana muhalefete kavuşacağına inanıyoruz' dedi."

Altaylı, Erdoğan'ın 2014 yılında başbakanlığı döneminde de yargıya yönelik eleştirilerle birlikte "Yeni Türkiye'ye yeni bir muhalefet yakışır" çağrısı yaptığını, ancak o gün ortada bir butlan davası bulunmadığını belirterek bugünkü tablonun farklı olduğunu savundu.

Erdoğan'dan "CHP'ye butlan" mesajı mı?

KILIÇDAROĞLU'NUN GÖRÜNÜRLÜĞÜ

Olası bir butlan davası sonrasına dair senaryoları kaleme alan Altaylı, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son günlerdeki görünürlüğüne dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu'nun Hüsamettin Cindoruk'un cenazesinde ve ardından İbrahim Tatlıses'in hastane odasında "atanmış" İl Başkanı Gürsel Tekin ile birlikte yer almasını bu sürece bağlayan Altaylı, "Muhalif medya da Kılıçdaroğlu'nu yeniden hediye paketine koyma operasyonunda gayet hevesli görünüyor belli ki 'butlan' dönemine onlar da hazırlanıyor" ifadelerini kullandı.

"ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN AK PARTİ İLE MASAYA OTURACAK"

Altaylı, butlan kararı alınıp Kılıçdaroğlu'nun partinin başına dönmesi durumunda iki olasılık bulunduğunu öne sürdü.

İlk olasılığın Kılıçdaroğlu'nun hemen kurultayı toplayarak Özgür Özel'in yeniden seçilmesinin önünü açması olduğunu belirten Altaylı, bu ihtimalin binde birin bile altında olduğunu yazdı ve "Kemal Kılıçdaroğlu'nu partinin başına oturtacak olan irade, Kılıçdaroğlu'nun böyle bir yol izlemesine izin vermez, böyle bir yola göz yumulacak olsa butlan kararı zaten çıkmaz" dedi.

Altaylı, kuvvetli olasılığın ise Kılıçdaroğlu'nun seçime kadar partinin başında kalması olduğunu savundu ve iddialarını şöyle sürdürdü:

"Bir kez daha 'Bu kez kazanırım' diyerek 14. kez şansını denemesi. Bu arada Anayasa değişikliği için AK Parti ile masaya oturması ve Erdoğan'ın bir kez daha aday olması için kendisine destek vermesi. Bu hayli kuvvetli bir ihtimal ve 'oturtanların' beklentisi de zaten bu."

Altaylı, bu senaryonun gerçekleşmesi ve butlan kararı alınması halinde CHP'nin bugün yüzde 30'u aşan oylarının hızla düşeceğini, partinin en az 15 puan oy kaybedeceğini ifade etti. Bu 15 puanın önemli bir bölümünün İYİ Parti'ye, genç seçmenin ise Zafer Partisi'ne kayacağını belirten Altaylı, iki partinin de barajı aşacağını ve bir kısım CHP seçmeninin "Allah belasını versin" diyerek sandığa gitmeyeceğini yazdı.