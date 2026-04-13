Erdoğan'dan "CHP'ye butlan" mesajı mı?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından muhalefete yönelik açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösteren Erdoğan, "Türk demokrasisinin inşallah önümüzdeki dönemde hak ettiği olgunlukta, kalitede ve vizyonda bir ana muhalefete kavuşacağına inanıyoruz," dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının adını "Kadın ve Cinsiyet Eşitliği Bakanlığı" olarak değiştirmeye yönelik vaadine sert tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ana muhalefet lideri Özel'e, "CHP Genel Başkanı, gerçekten millete ve kadınlara bir faydası dokunsun istiyorsa bakanlık isimleriyle uğraşmaktan vazgeçsin" ifadeleriyle seslenen Erdoğan, yeni bir muhalefet mesajı verdi.

Mutlak butlan kazanı yeniden kaynatılıyor! Abdulkadir Selvi 'Ciddiye bindi' dediMutlak butlan kazanı yeniden kaynatılıyor! Abdulkadir Selvi 'Ciddiye bindi' dedi

ERDOĞAN'DAN 'BUTLAN' MESAJI MI?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, selefi Kemal Kılıçdaroğlu'nun tavsiyesine uyması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"CHP Genel Başkanı, gerçekten millete ve kadınlara bir faydası dokunsun istiyorsa bakanlık isimleriyle uğraşmaktan vazgeçsin. Bunun yerine partisini bir kanser hücresi misali saran yolsuzluk, rüşvet, irtikâp, taciz skandallarıyla meşgul olsun.

İlla bir yapı kurmak istiyorsa, tabii yeterli kadro bulabilirse acilen partisi bünyesinde “yolsuzluklardan arınma başkanlığı” kursun. Böylece hem selefi Kılıçdaroğlu’nun arınma tavsiyesine uymuş hem de vatandaşa bir hizmet etmiş olur. Ama ne yazık ki bu ülkenin ana muhalefet partisi çıkar amaçlı kurulan suç örgütlerinin güdümünden bir türlü çıkamıyor, bir türlü kurtulamıyor.

Doğrusunu söylemek gerekirse “Gazi Mustafa Kemal’in kurduğu partiyiz” diye övünen CHP’nin, mevcut yönetim altında düşürüldüğü bu perperişan hallerden biz ülkemiz siyaseti adına üzüntü duyuyoruz.

Türk demokrasisinin inşallah önümüzdeki dönemde hak ettiği olgunlukta, kalitede ve vizyonda bir ana muhalefete kavuşacağına inanıyoruz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Evinden taşınmayı kabul etmedi: Otoyolun ortasında yaşıyor
Evinden taşınmayı kabul etmedi
Otoyolun ortasında yaşıyor
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Dağlar delik deşik ediliyor: 1 milyon tır yollardan çekilecek
1 milyon tır yollardan çekilecek
Dağlar delik deşik ediliyor
Ayıp ettin Selçuk İnan! Okan Buruk'a bu yapılır mı?
Son 3 gün! Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Son 3 gün kaldı
Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı: Dünyanın en uzunu olacak
Dünyanın en uzunu olacak
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı
Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Hakan Fidan Lavrov ve bin Ferhan ile görüştü
Hakan Fidan Lavrov ve bin Ferhan ile görüştü
Erdoğan'ın 'arınma' sözlerine CHP'den tepki
Erdoğan'ın 'arınma' sözlerine CHP'den tepki
AKP'li vekile Giresun'da büyük şok! Madene karşı çıkan yurttaşlar mikrofonu elinden aldı
AKP'li vekile Giresun'da büyük şok! Madene karşı çıkan yurttaşlar mikrofonu elinden aldı