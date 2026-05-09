AKP'li vekil fuarı gezdiğine kimseye inandırmadı! "Kendini mi kopyaladı?"

AKP Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan’ın SAHA EXPO 2026 paylaşımındaki dört fotoğrafta aynı pozla yer alması, sosyal medyada ‘yapay zekâ’ ve ‘kopyalama’ tartışması başlattı. Sosyal medyada 'Kendi mi kopyaladı' benzeri yorumlar yapıldı.

AKP Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan'ın SAHA EXPO 2026 fotoğrafları, aynı poz ve yüz ifadesi nedeniyle sosyal medyada tartışma konusu oldu

AKP Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan’ın SAHA EXPO 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı ziyaretinden paylaştığı fotoğraflar sosyal medyada gündem oldu.

Erkan’ın farklı arka planlarda çekilmiş gibi görünen dört karede de aynı duruşu, benzer mimikleri ve neredeyse değişmeyen yüz ifadesi dikkat çekti. Fotoğraflar için “Gerçek mi, yapay zekâ ürünü mü?” sorusu gündeme geldi.

"IŞINLANMAYI MI BULDU?"

AKP’li vekil, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliği ve ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda; yerli ve millî teknoloji hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz” ifadelerini kullandı.

Ancak paylaşımın içeriğinden çok fotoğraflar konuşuldu.

Erkan’ın dört karede de aynı pozu koruması, görüntülerin dijital ortamda hazırlanmış olabileceği yorumlarına neden oldu. Sosyal medyada, “Işınlanmayı mı buldu?” "Kendi mi kopyaladı" yorumları yapıldı.

YAPAY ZEKA İDDİASI

Fotoğraflarda yüz hatlarının aşırı yumuşatılmış görünmesi, el ve ayakkabı bölgelerindeki netlik kayıpları ile ışık-gölge uyumsuzlukları tartışmayı büyüttü. Arka plan ile kişi arasındaki geçişlerin doğal görünmemesi ve bazı perspektif sorunları da eleştirildi.

Savunma, havacılık ve uzay sanayisindeki yeni teknolojilerin sergilendiği SAHA EXPO 2026’da yapılan bu paylaşım, sosyal medyada “teknoloji fuarında dijital kurgu” yorumlarını beraberinde getirdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

