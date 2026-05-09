CHP’nin “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginin 108’incisi Rize’de!

CHP’nin “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginin 108’incisi Rize’de!
Yayınlanma:
CHP’nin “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin 108’incisi Rize’de yapılacak. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğu sonrası süren mitingler kapsamında düzenlenecek etkinlikte, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve partililer 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda yurttaşlarla buluşacak.

CHP’nin, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlattığı “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin bu haftaki adresi Rize oldu. CHP lideri Özgür Özel öncülüğünde Mart 2025’ten bu yana her hafta sonu düzenlenen mitinglerin 108’incisi, bugün saat 13.30’da 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda gerçekleştirilecek.

Silivri’de tutuklu bulunan İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Rizelilere seslendi. Geçmişte Rizeli bir vatandaşla yaşadığı diyaloğa da yer veren İmamoğlu, “Yarın güzel memleketimiz Rize’deyiz. Canım Rize’m bu kara düzene karşı tek yürek olacak, ben de ekran başında onlarla olacağım” açıklamasında bulundu.

CHP'DEN ÇAĞRI

CHP'den konuya ilişkin sosyal medya platformu X'ten yapılan çağrıda, "Yarın, çayın ve yeşilin başkenti Rize’de buluşuyoruz! Çay üreticisinin de emekçinin de emeklinin de gencin de hakkını omuz omuza savunuyoruz! Çünkü biliyoruz ki emekli kurtulmadan emekçi kurtulmaz, Öğrenci kurtulmadan esnaf kurtulmaz, Köylü kurtulmadan, öğretmen kurtulmaz! Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" ifadeleri yer aldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Hürrem Sultan’dan Paris podyumlarına: İktidarın ipek ve sırma ile dokunmuş hali
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
İstanbullulara haberi İBB verdi: Hava tam ısındı derken yine kendini hatırlatacak
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
İZSU verileri açıkladı: İzmir barajları diriliyor, su oranı 4 katına çıktı
Su oranı 4 katına çıktı
İzmir barajları diriliyor
O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
"Deli misin?" diyenlere inat 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi
40 dakikalık yol 40 saniye oldu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor: Barajlar yüzde 100 dolu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor
Barajlar yüzde 100 dolu
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Sihir değil mühendislik!
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Siyaset
AKP'li vekil fuarı gezdiğine kimseye inandırmadı! "Kendini mi kopyaladı?"
AKP'li vekil fuarı gezdiğine kimseye inandırmadı! "Kendini mi kopyaladı?"
Son Dakika | Özgür Özel'e jet Akın Gürlek soruşturması Bakırköy'den!
Son Dakika | Özgür Özel'e jet Akın Gürlek soruşturması Bakırköy'den!