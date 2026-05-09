CHP’nin “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginin 108’incisi Rize’de!

CHP’nin, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlattığı “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin bu haftaki adresi Rize oldu. CHP lideri Özgür Özel öncülüğünde Mart 2025’ten bu yana her hafta sonu düzenlenen mitinglerin 108’incisi, bugün saat 13.30’da 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda gerçekleştirilecek.

Silivri’de tutuklu bulunan İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Rizelilere seslendi. Geçmişte Rizeli bir vatandaşla yaşadığı diyaloğa da yer veren İmamoğlu, “Yarın güzel memleketimiz Rize’deyiz. Canım Rize’m bu kara düzene karşı tek yürek olacak, ben de ekran başında onlarla olacağım” açıklamasında bulundu.

CHP'DEN ÇAĞRI

CHP'den konuya ilişkin sosyal medya platformu X'ten yapılan çağrıda, "Yarın, çayın ve yeşilin başkenti Rize’de buluşuyoruz! Çay üreticisinin de emekçinin de emeklinin de gencin de hakkını omuz omuza savunuyoruz! Çünkü biliyoruz ki emekli kurtulmadan emekçi kurtulmaz, Öğrenci kurtulmadan esnaf kurtulmaz, Köylü kurtulmadan, öğretmen kurtulmaz! Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" ifadeleri yer aldı.