İzmir'in Balçova Çiçek Borsası'nda Anneler Günü hareketliliği yaşandı. Normalde günde 500 bin dal çiçek satılan mezatta satışlar 3 katına çıktı, 8 milyon dal çiçek Türkiye'nin dört bir yanına gönderildi.

MEZATTA SATIŞLAR 3 KATINA FIRLADI

Türkiye'nin en önemli kesme çiçek üretim merkezlerinden İzmir'de, Anneler Günü öncesinde üreticiler aylarca öncesinden hazırlığa başlamıştı. İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Kahraman Akdoğan, normal dönemde günlük 500 bin dal olan satışın bu günlerde 1,5 ila 2 milyon dala ulaştığını söyledi.

İzmir'de yaklaşık 12 bin 500 dekarlık alanda yılda 220 milyon dal kesme çiçek üretiliyor. Kent bu rakamla Antalya'nın ardından Türkiye ikincisi, gül ve bazı çiçek çeşitlerinde ise birinci sırada yer alıyor. Kentte 2 milyon metrekarelik alanda gül, karanfil, krizantem ve gerbera başta olmak üzere yaklaşık 25 çeşit çiçek yetiştiriliyor.

GÜLLERDE FİYATLAR 700 İLE BİN 500 LİRA ARASINDA

İzmir Ticaret Odası Süs Bitkileri, Peyzaj ve Ev Hayvanları Grubu Meslek Komitesi Başkanı Ali Osman Öğmen, bazı ürünlerde Türkiye'deki çiçek üretiminin yaklaşık yarısının İzmir'den karşılandığını belirtti.

Mezatta 4-5 farklı kalitede gül çeşidi bulunuyor. 30 ila 70 santimetre boyundaki güllerin demet fiyatı kaliteye göre 700 ile bin 500 lira arasında değişiyor. En çok tercih edilen şebboy demetin fiyatı 400-500 lira, krizantem ise 350-400 lira bandında seyrediyor. Her demette 20 dal çiçek yer alıyor.

8 MİLYON DAL YOLA ÇIKTI

İzmir dışındaki Flora Çiçek Üretim ve Pazarlama Kooperatifi'nin 18 şubesine ürünler kamyonlarla taşınıyor. Öğmen, 3-4 gün içinde yaklaşık 8 milyon dal çiçeğin İzmir'den tüm Türkiye'ye gönderildiğini belirterek bu yoğunluğu üreticilerle birlikte yaşamanın mutluluğunu dile getirdi.

