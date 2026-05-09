21 yaşındaki Muhammed'i 17 yaşındaki komşusu öldürdü

Gaziantep’te dün akşam saatlerinde Karşıyaka Mahallesi’nde meydana gelen olayda, iddiaya göre 17 yaşındaki S.B. ile 21 yaşındaki komşusu Muhammed Furkan Ağtaş arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından S.B.’nin Ağtaş’ı telefonla arayarak sokakta konuşmak istediği, iki komşunun burada yeniden bir araya geldiği öğrenildi. Sokakta başlayan görüşme kısa sürede yeniden tartışmaya dönüştü ve taraflar arasında kavga çıktı.

Huzurevindeki yaşlıları dövüp yüzüne tüküren vicdansız tutuklandı

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kavga sırasında S.B., Muhammed Furkan Ağtaş’ı bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Ağtaş, Ersin Arslan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ağtaş’ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Antalya'ya tatile gelen ABD'li turist hayatını kaybetti

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Sabah saatlerinde yapılan otopsi işlemlerinin ardından Muhammed Furkan Ağtaş’ın cenazesi ailesine teslim edildi. Olayın ardından kaçan şüphelinin ise sabah saatlerinde yakalandığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. (DHA)