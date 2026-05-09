Tartıştığı kiracısını av tüfeğiyle vurdu

Gaziantep’te henüz bilinmeyen bir nedenle ev sahibi ile kiracısı arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Ev sahibi, tartıştığı kadın kiracıyı av tüfeğiyle vurduktan sonra olay yerinden kaçtı.

Olay, sabah saatlerinde Onur Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ev sahibi B.Ş. ile 39 yaşındaki kiracısı Hamide G. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

AV TÜFEĞİYLE ATEŞ AÇTI

Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine ev sahibi B.Ş., yanındaki av tüfeğiyle kiracısı Hamide G.’ye ateş açtı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis önce konvoyun önünü kesti sonra havaya ateş açtı! İstanbul'un göbeğinde ortalık karıştı

YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan Hamide G., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olayın ardından hızla uzaklaşan ve firar eden ev sahibi B.Ş.’nin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (AA)