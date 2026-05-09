Kurban Bayramı yaklaşırken kurbanlık fiyatları da netleşmeye başladı. Yem maliyetleri ve enflasyonun etkisiyle büyükbaş fiyatları geçen yıla göre belirgin şekilde arttı; İstanbul'da büyükbaş kurbanlık 400 bin TL'ye kadar çıkıyor.

Habertürk'ün kaynaklarına göre, besiciler 2026 yılı için canlı kilo fiyatlarını büyük ölçüde belirledi. Tosunda kilogram başına 510 TL, düve ve inekte 475 TL isteniyor. Küçükbaşta ise koç 450 TL, dişi koyun 350 TL'den satışa sunuluyor.

EN PAHALISI İSTANBUL'DA

Kurbanlık fiyatları illere göre ciddi farklılık gösteriyor. İstanbul'da büyükbaş 140 bin ile 400 bin TL, küçükbaş 18 bin ile 45 bin TL arasında değişiyor. Ankara'da büyükbaş 110 bin-350 bin TL, küçükbaş 18 bin-40 bin TL bandında seyrediyor. İzmir'de büyükbaş 140 bin-330 bin TL, küçükbaş ise 18 bin-45 bin TL'ye kadar çıkıyor.

Erzurum ve Kars gibi hayvancılık merkezlerinde fiyatlar ise nispeten daha "uygun". Bu illerde büyükbaş 100 bin-280 bin TL, küçükbaş 15 bin-35 bin TL arasında satılıyor. Büyükşehirlerle Anadolu arasındaki farkın temel nedeni nakliye ve barınma maliyetleri.

HİSSEDE FİYAT 55 BİN TL'YE DAYANDI

Büyükbaş kurbanlıkta yedide bir hisse almak isteyenler de yüksek fiyatlarla karşı karşıya. İstanbul'da hisse bedeli 30 bin ile 55 bin TL, Ankara'da 28 bin-50 bin TL, İzmir'de 30 bin-50 bin TL arasında. Anadolu illerinde ise 25 bin-45 bin TL'ye hisse bulmak mümkün.

GEÇEN YILA GÖRE İKİYE KATLANDI

Fiyatlar bir önceki yılla karşılaştırıldığında artış net olarak görülüyor. 2025'te İstanbul'da büyükbaş 90 bin-250 bin TL, küçükbaş 10 bin-25 bin TL arasında satılmıştı. Bu yıl aynı fiyat aralıkları büyükbaşta 140 bin-400 bin TL'ye, küçükbaşta 18 bin-45 bin TL'ye yükseldi.

TDV VEKALET BEDELİ 18 BİN TL

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Türkiye Diyanet Vakfı'nın vekalet yoluyla kesim bedellerini açıkladı.

"Türkiye Diyanet Vakfının 2026 vekalet yoluyla kurban kesim bedeli yurt içinde 18 bin, yurt dışında 7 bin lira olarak belirlenmiştir."

Piyasada bayram öncesi hareketlilik başlarken fiyatların hayvanın ırkına ve kilosuna göre farklılık gösterebileceği belirtiliyor. Besiciler fiyatlarını netleştirmeye devam ediyor.