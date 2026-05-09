Tam 65 yıl sürdü: İki aile arasındaki kan davası bir yemekle son buldu

Malatya'da 2 aile arasında 65 yıl önce başlayan kan davası, kaymakamlık tarafından düzenlenen yemek programıyla sona erdi.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Kurucaova ve Erkenek mezralarında yaşayan Arslan ve Sülü aileleri arasında 1961 yılında "kasten öldürme" olaylarıyla başlayan kan davası, 65 yıl sonra son buldu.

TAM 65 YIL SONRA SON BULDU

1961 yılında ailelerin üyelerinin karıştığı kavgada Aziz Arslan, Nuri Sülü'yü öldürdü. Bu süreç sonrasında başlayan kan davası ve husumet 65 yıl sürdü.

Tarafların husumetinin son bulması için Doğanşehir Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur öncülüğünde yemek programı yapıldı.

SİYASİLER VE AŞİET ÜYELERİ BİR ARAYA GELDİ

İlçede düğün salonunda düzenlenen programa Kaymakam Ahmet Fatih Sungur, AKP Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkçi, AKP İl Başkanı Ali Bakan, MHP İl Başkanı Gökhan Gök, Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram ile Seydiler ve Azizolar aşiretleri üyeleri katıldı.

Doğanşehir Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur, yaptığı konuşmada, "Güzel bir barışa adım attık ve bu barışa bizler şahitlik ettik. Rabb'im birlik beraberliğimizi daim etsin. Biz bir oldukça hiç kimse vatanımızın milletimizin birliğini bozamaz. Katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Düzenlenen yemek programıyla birlikte aileler arasındaki husumet sona erdi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

