Kilisede dil anlaşmazlığı ayini iptal ettirdi

Edirne'de Bulgar Ortodoks Sveti Georgi Kilisesi'ndeki isim günü kutlamasında, ayinin dili üzerine çıkan anlaşmazlık krize neden oldu. Bulgarca yapılması beklenen ayinin, İstanbul'dan Yunan Metropolit Amfilohios, iki papaz göndererek ayinin Yunanca yapılacağını bildirmesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı.

Bulgar heyeti bu duruma karşı çıkınca Bulgar Ekzarhlığı Ortodoks Kilisesi Vakfı Yönetimi ayini iptal etti.

SADECE DUA EDİLDİ

Gerginlik sonrası ayin yerine yalnızca dua okundu. İstanbul Kilisesi'nden Rahip Karalampi Nichev tarafından yönetilen duaya Bulgaristan Edirne Başkonsolosu Radoslava Kafedzhiyska, Bulgar Ekzarhlığı Ortodoks Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dimitri Yotef ve Bulgaristan ve İstanbul'dan gelenler katıldı.

"BİZLER BU KİLİSENİN SAHİPLERİYİZ"

Konuya ilişkin açıklama yapan Bulgar Ekzarhlığı Ortodoks Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dimitri Yotef, biz bu kilisenin sahipleriyiz diyerek şu ifadeleri kullandı:

İstanbul Bulgar Cemaati adına bugün buraya, geleneksel kutlamamızı gerçekleştirmek için geldik. Bizler bu kilisenin cemaatiyiz, sahipleriyiz. Ancak buraya geldiğimizde, Edirne Metropoliti tarafından gönderilen papazlar aracılığıyla Bulgarca ayin yapamayacağımız bize bildirildi. Bunun yerine Yunan papazlarla ayin yapılacağı söylendi. Biz de bunu kabul etmedik. Çünkü burası bir Bulgar Kilisesi'dir ve Bulgarca ayin yapılması gerektiğini düşünüyoruz.

"KİLİSEMİZİ AYİNLERE KAPATIYORUZ"

Bu nedenle yönetim kurulu olarak net bir karar aldığını belirten Yotef, "Bugünden itibaren, Bulgarca ayin yapılıncaya kadar kilisemizi ayinlere kapatıyoruz. Aynı zamanda metropolitin de Bulgarca ayine izin verilene kadar kiliseye girişini yasaklama kararı aldık. Tabii ki ziyaret için açık olacak. İnsanlar gelip dua edebilir, mum yakabilir. Buna engel yok. Ancak Bulgarca ayin yapılıncaya kadar burada ayin gerçekleştirilmesine izin verilmeyecek. İki kilisemiz için de yönetim kurulunun tavrı nettir. Bulgarca ayin olana kadar bu karar devam edecek." dedi.

"BU KARARIN ASLINDA YILLAR ÖNCE ALINMASI GEREKİYORDU AMA BUGÜNE KADAR ALINMADI"

Kilisenin papazı Aleksandır Çıkırık’ın 3 yıl önce hayatını kaybettiğini ve ardından baskıların arttığını söyleyen Yotef, şunları söyledi:

Önümüzdeki günlerde bazı üst düzey yetkililerle görüşmeler yapacağız. Kendi içimizde toplantılar gerçekleştireceğiz ve ona göre bir yol haritası belirleyeceğiz. Açık konuşmak gerekirse bu kararın aslında yıllar önce alınması gerekiyordu ama bugüne kadar alınmadı. Rahmetli Peder Aleksandır Çıkırık'ın vefatından sonra biz çok büyük üzüntü yaşadık. Kendisi bizim için çok değerliydi. Onun vefatının ardından son 3 yıldır metropolit tarafından ciddi baskılar altında kaldık. Bu nedenle bugün yönetim kuruluyla görüştük ve bu kararı alma noktasına geldik.

"YAŞANANLAR TESADÜF DEĞİL"

Bulgaristan Edirne Başkonsolosu Radoslava Kafedzhiyska ise yaşananların tesadüf olmadığını söyleyerek , şu ifadeleri kullandı:

Bugün burada bulunmamızın en önemli nedeni, şu anda içinde bulunduğumuz Bulgar Kilisesi, Aziz Georgi Kilisesi'nin isim günü kutlamasıydı. Bildiğiniz üzere Aziz Georgi Günü'nün resmi tarihi 6 Mayıs'tır. Biz de bugün bu vesileyle burada bir araya gelmiş bulunuyorduk. Aziz Georgi ismi Balkanlar için çok önemlidir. Kendisi Balkan halklarının koruyucusu, öncüsü ve gurur kaynağı olarak kabul edilmektedir. Bugün burada hepinizin de şahit olduğu üzücü bir olay yaşandı. Buna beklenmedik bir durum diyebiliriz ama aslında uzun süredir yaşanan bir sorunun devamı niteliğinde olduğunu da söylemek gerekir. Çünkü uzun zamandır aynı sıkıntılarla karşı karşıyayız. Sayın Metropolit tarafından Bulgarca dilinde ayin yapılmasına yönelik bir kısıtlama getirildi. Oysa Türkiye Cumhuriyeti'nde hangi kilise, hangi ibadethane olursa olsun gerçekleştirilen ayinler ve ibadetler, o topluluğun kendi diliyle yapılmaktadır.

Kafedzhiyska sözlerine, "Türkiye Cumhuriyeti, farklı halkların, farklı mezheplerin ve inanç gruplarının haklarını eşit şekilde koruyan bir devlettir" diyerek devam etti.

"HANGİ MİLLETTEN OLDUĞUMUZUN, HANGİ MEZHEBE MENSUP OLDUĞUMUZUN HİÇBİR ÖNEMİ YOKTUR"

Sorunun barışçıl çözümü için çağrıda bulunan Başkonsolos Kafedzhiyska, burada söz konusu olan meselenin dil, kültür ve cemaatin kendi inancını kendi diliyle yaşatma hakkı olduğunu söyledi.

Başkonsolos Kafedzhiyska, "Ancak üzülerek ifade etmek zorundayım ki Sayın Metropolit bu konuda bizim hassasiyetimizi anlayamadı" diyerek şu ifadeleri kullandı: