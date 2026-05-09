Marmaris'te zehir tacirleri narkotik köpeği Fox'tan kaçamadı: 4 tutuklama
Muğla'da uyuşturucu satıcılarına yönelik kent genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Marmaris'te şüphe üzerine durdurulan araçta 1 kilo 417 gram esrar ile 2 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Polisin durdurduğu aracın tamponundan uyuşturucu çıktı
KENT GENELİNDE ZEHİR TACİRLERİNE YÖNELİK ÇALIŞMA
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu satıcılarına yönelik önceki gün çalışma yapıldı.
NARKOTİK KÖPEĞİ 'FOX' ŞÜPHELİLERİ TESPİT ETTİ
Şüphe üzerine durdurulan araçlarda narkotik köpeği 'Fox' ile detaylı arama yapıldı.
Aramalarda, bir otomobilde 1 kilo 417 gram esrar ile 2 gram metamfetamin ele geçirildi.
4 şüpheli, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikteki sorgularının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)