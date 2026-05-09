Marmaris'te zehir tacirleri narkotik köpeği Fox'tan kaçamadı: 4 tutuklama

Marmaris'te zehir tacirleri narkotik köpeği Fox'tan kaçamadı: 4 tutuklama
Yayınlanma:
Muğla'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik önceki gün çalışma yapıldı. Şüpheli bir aracın durdurulması sonucunda araçta 1 kilo 417 gram esrar ile 2 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Muğla'da uyuşturucu satıcılarına yönelik kent genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Marmaris'te şüphe üzerine durdurulan araçta 1 kilo 417 gram esrar ile 2 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Polisin durdurduğu aracın tamponundan uyuşturucu çıktıPolisin durdurduğu aracın tamponundan uyuşturucu çıktı

KENT GENELİNDE ZEHİR TACİRLERİNE YÖNELİK ÇALIŞMA

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu satıcılarına yönelik önceki gün çalışma yapıldı.

NARKOTİK KÖPEĞİ 'FOX' ŞÜPHELİLERİ TESPİT ETTİ

Şüphe üzerine durdurulan araçlarda narkotik köpeği 'Fox' ile detaylı arama yapıldı.

Aramalarda, bir otomobilde 1 kilo 417 gram esrar ile 2 gram metamfetamin ele geçirildi.

4 şüpheli, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikteki sorgularının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Profesörler bile izinsiz yaklaşamıyor: Koparmanın bedeli 699 bin lira, Jandarma tarafından korunuyor
Jandarma tarafından korunuyor
Koparmanın bedeli 699 bin lira
Hürrem Sultan’dan Paris podyumlarına: İktidarın ipek ve sırma ile dokunmuş hali
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
İstanbullulara haberi İBB verdi: Hava tam ısındı derken yine kendini hatırlatacak
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
İZSU verileri açıkladı: İzmir barajları diriliyor, su oranı 4 katına çıktı
Su oranı 4 katına çıktı
İzmir barajları diriliyor
O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
"Deli misin?" diyenlere inat 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi
40 dakikalık yol 40 saniye oldu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor: Barajlar yüzde 100 dolu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor
Barajlar yüzde 100 dolu
Türkiye
Adıyaman Belediyesi 1603 öğrencinin sınav ücretini karşıladı: Toplam 2.3 milyon TL destek
Adıyaman Belediyesi 1603 öğrencinin sınav ücretini karşıladı: Toplam 2.3 milyon TL destek
Serinlemek için dereye giren çocuk akıntıya kapılarak can verdi
Serinlemek için dereye giren çocuk akıntıya kapılarak can verdi