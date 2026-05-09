Adıyaman Belediyesi 1603 öğrencinin sınav ücretini karşıladı: Toplam 2.3 milyon TL destek

Adıyaman Belediyesi, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na hazırlanan 1603 öğrencinin, sınav başvuru ücretini karşıladı. Başkan Abdurrahman Tutdere öncülüğünde yürütülen program kapsamında öğrencilerin hesaplarına toplam 2 milyon 350 bin TL yatırıldı. Eksik evrakı nedeniyle başvuru ücretleri karşılanamayan 378 öğrenciye ise ek süre tanındı.

Adıyaman Belediyesi, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan ve sınava başvuran öğrencilere yönelik başlattığı destek programının ilk aşamasını tamamladı. Belediye, başvurusu onaylanan bin 603 öğrencinin sınav başvuru ücretini karşıladı.

SINAV BAŞVURU ÜCRETLERİ ÖĞRENCİLERİN HESAPLARINA YATIRILDI

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin öncülüğünde yürütülen destek programı kapsamında, başvuruları onaylanan 1603 öğrencinin sınav ücretleri hesaplarına yatırıldı.

Bu kapsamda öğrencilere toplamda 2 milyon 350 bin lira destek aktarıldı.

Başkan Abdurrahman Tutdere, gençlerin sınav sürecinde karşılaştığı ekonomik yükün hafifletilmesinin amaçlandığını belirtti.

"EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ" VURGUSU

Tutdere, deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinde eğitim alanındaki çalışmalara öncelik verildiğini belirtti.

Başkan Tutdere, programa ilişkin yaptığı değerlendirmede, seçim döneminde verdikleri sözleri yerine getirdiklerini ifade ederek, "Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirme sözümüzü adım adım hayata geçiriyoruz. 2026 YKS’ye hazırlanan bin 603 öğrencimizin sınav ücretlerini karşılayarak toplam 2 milyon 350 bin TL’lik desteği hesaplarına yatırdık. Amacımız, gençlerimizin üzerindeki ekonomik yükü azaltmak ve bu zorlu süreçte yanlarında olduğumuzu hissettirmektir." diye konuştu.

378 ÖĞRENCİYE EK SÜRE

Belgelerinin eksik olması nedeniyle başvuruları onaylanmayan ve sınav başvuru ücretlerini alamayan 378 öğrenci için ise ek süre tanındı.

Eksik evrakı olan öğrencilere SMS yoluyla bilgilendirme iletilecek. Belgelerini 15 Mayıs 2026 tarihine kadar tamamlayan öğrenciler de destekten yararlanabilecek.

Adıyaman Belediyesi, AKEM bünyesindeki ücretsiz kurslar ve Dijital Gençlik Merkezi ile öğrencilere eğitim desteği sağlıyor.

Abdurrahman Tutdere, eğitim alanındaki çalışmaların artarak süreceğini belirterek, "Adıyaman'da gençlerimizin başarı hikâyeleri yazacağına inanıyoruz, bu yolda onların yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

