Abdurrahman Tutdere'den 'iddianame' çıkışı: Yalanları tek tek ispat edip çöpe atacağız!

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve aralarında 7 belediye başkanının bulunduğu Aziz İhsan Aktaş suç örgütü iddianamesinde yer alan iddialara 2025 Muhtarlar Toplantısı’nda yanıt verdi.

3 Nisan 2024’te göreve başladığını hatırlatan Tutdere, tartışmalara konu olan temizlik ve çöp toplama ihalesinin 2022 yılında, önceki yönetim döneminde yapıldığını söyledi.

Söz konusu Bilginay firmasıyla, göreve geldikten 5 ay sonra eylül ayında sözleşmenin tarihinin bittiğini, temizlik ve çöp toplama işlerini Belediye bünyesinde yapmaya başladıklarını hatırlatan Tutdere, “Ben 3 Nisan’da göreve geldim. Göreve başladıktan sonra belediyenin mali hesaplarını inceledik. Söz konusu temizlik ve araç kiralama ihalesi, 2022 yılında, yani bizden önceki yönetim döneminde yapılmış. Biz göreve geldiğimizde bu firma düzenli şekilde hak edişlerini almış; tüm belgeleri çıkardık, savcılığa da sunduk. 3 Nisan’da göreve gelmişim, bu firma ise bizden sonraki ilk hak edişini 19 Nisan’da almış.

Nisan, mayıs, haziran, temmuz ve ağustos aylarında da ödemelerini almış. Eylül ayında sözleşmelerini yenilemeyip işi sonlandırmışız. Bugün temizlik ve çöp toplama işinde kullandığımız 54 aracı, Adıyaman Belediyesi’nin ve halkımızın bütçesiyle biz aldık. Şu anda şehrimizin çöpünü kendi araçlarımızla, kendi evlatlarımızla topluyoruz. Biz ne yapmışız? Müteahhidin hortumunu kesmiş, halkın parasını halka döndürmüşüz. Adıyaman Belediyesi'ni çöpünü kendi aracıyla, kendi evlatlarıyla toplayan bir belediye haline getirmişiz” dedi.

"YALANLARIN HEPSİNİ TEK TEK İSPAT EDİP ÇÖP SEPETİNE ATACAĞIZ"

Firma yetkilisi olduğunu iddia eden şahsın 6 Haziran 2024’de kendisiyle görüştüğüne dair açıklamaların da gerçeği yansıtmadığını söyleyen Tutdere, “Bir de diyor ki, ‘6 Haziran’da Başkan'a gittim, Başkan beni Başkan Yardımcısı'na yönlendirdi, o da benden para istedi.’ Oysa ben 4–8 Haziran tarihleri arasında Adıyaman’da değildim; Ankara’daydım. Ankara’da Türkiye Belediyeler Birliği seçimleri ve Adıyaman için bir dizi temas gerçekleştirdik. 6 Haziran’da ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda Bakanlık yetkilileriyle randevumuz vardı. Yaptığımız bu çalışmalar, şehrimize hizmet etmek içindi gayretimiz, çabamız hep Adıyaman içindir. Bu beyanların başı sonu tamamen kurgu ve yalandır; bunu bilin, moralinizi bozmayın. Yargı önünde bunları gideceğiz, anlatacağız ve bu yalanların hepsini tek tek ispat edip çöp sepetine atacağız” diye konuştu.

"BU MAKAMA BENİ MİLLET GETİRDİ"

Kendisine yönelik tüm iddialara karşın Adıyaman’a hizmetten vazgeçmeyeceğini vurgulayan Tutdere, “Ben başkanınız olarak, aynı zamanda bir kardeşiniz olarak bugüne kadar siyaseti hep halkın desteğiyle, halkın içinde kalarak yaptım. Ben çok zengin bir insan değilim; ne ağanın ne paşanın çocuğuyum. Tek sermayem dürüstlüğüm ve halkımızın bana olan inancıdır. Bu makama beni millet getirdi. Zorla değil, halkın iradesiyle, sandıkta seçilerek geldim. Halkımız sizi nasıl seçtiyse, bu kardeşinizi de aynı şekilde seçti. Dolayısıyla milletin seçtiğine herkes saygı gösterecek; herkes, görevini yerine getirmesi için destek olacak. Milletin seçtiğini iftiralarla, yalanlarla, kumpaslarla kirletmeye kimsenin hakkı da haddi de yok” ifadelerini kullandı.