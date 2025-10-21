Zeydan Karalar için somut delil bulunamadı: İddianameden 'kanaat' çıktı

Aziz İhsan Aktaş iddianamesi, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın cezaevinde tutulma sürecine ilişkin yeni detaylar da ortaya koydu.

İddianamede, “suç örgütü yöneticisi” olarak yer alan Baki Nugay’ın “hak edişlerimizi düzenli alamıyorduk, düzenli almak için para verdik” sözleri dikkat çekti. Ancak savcılık bu ifadeyi farklı yorumladı.



Savcı iddianamede “hak edişlerinizi düzenli almışsınız zaten bunun için para vermenize gerek yok, bana göre siz ihale almak ve almaya devam etmek için para vermişsiniz” değerlendirmesinde bulundu. Bu yaklaşım, Zeydan Karalar’ın tutuklanmasına gerekçe olarak gösterildi.

2 GÜN ARAYLA 2 AYRI SUÇLAMA

Karalar, temmuz ayında gözaltına alındıktan sonra soruşturma kapsamında Seyhan Belediye başkanı olduğu döneme ilişkin, 2 gün arayla 2 farklı suçlama nedeniyle ifade verdi.

SAVCILIK İTİBAR ETMEDİ, KANAAT GETİRDİ

Karalar’a yönelik iddiaları gündeme getiren suç örgütü yöneticisi Baki Nugay’ın dile getirmediği o iddia 578 sayfalık iddianameye savcı tarafından yazıldı. Baki Nugay, hak edişlerini alabilmek için belediyeye para ödediğini öne sürdü.

Zeydan Karalar’ın avukatları ise ödeme periyodlarına hiçbir değişiklik olmadığına ilişkin belgelerle iddiaya yanıt verdi. İddianamede Nugay’ın ifadesine de Karalar’ın savunmasına da itibar edilmedi.

İddianameden Zeydan Karalar'a somut delil çıkmadı

İddianamede şu ifadeler yer aldı: ”Suç örgütüne ait firmaya Seyhan Belediyesi' nden aldığı 2015/57652 kayıt numaralı ihale kapsamında yapılan ödemelerin tarihleri dikkate alındığında örgüt yöneticisi ve şüphelilerin belirttiği tarihlere yakında tarihler dışında bir çok tarihte ödeme aldığı görülmüştür. Bu bakımdan örgüt lideri Baki Nugay'ın hak ediş ödemesi baskısı altında para vermek zorunda kaldığına dair iddialarına itibar edilmemiş….”

Savcı, bu değerlendirmeyle Nugay’ın ödemeleri almak için değil, ileride belediyeden yeni ihaleler alabilmek amacıyla para verdiği kanaatine vardı. Ancak bu tespit herhangi bir somut delille desteklenmediği belirtildi.

SUÇ ÖRGÜTÜNÜN “TARİH” ÇIKMAZI

İddianamede dikkat çeken bir başka noktada suçlamaların tarihi. Suçlamalar 2017 kasım ayı ile mart 2019 tarihleri arasındaki dönemi kapsıyor. İddianamede ise Beşiktaş belediyesi ilgili 2019 mart ayına ait bir iddia dışında tüm fiiller 2020-2024 tarihleri arasında…

Savcı 2016 yılına ilişkin olarak Aziz İhsan Aktaş suç örgütünün bir eyleminden bahsetmiyor, o dönemde bir örgüt iddiası da tespiti de yok.

Hukukçulara göre bu tarih aralıkları esas alındığında iddialar arasında hukuki bir bağ olmadığından davaların birlikte görülmesi için de bir neden de yok.