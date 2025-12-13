Murat Ongun: En yalın haliyle Meşe-İlke paradoksu

İBB dosyasında tutuklu bulunan Murat Ongun, iddianamedeki gizli ve açık tanık "paradoksu"nu anlattı. Ongun, "19 Mart operasyonunda İLKE taklidi yapan MEŞE’nin iddianamede kaybolmasıyla, küllerinden doğan İLKE’nin aslında 1 yıl önce caydığı, kaybolduğu ortaya çıkmıştır. Yani ortada ne MEŞE var ne İLKE" dedi.

İBB dosyası kapsamında tutuklu bulunan İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İBB soruşturması kapsamında çok sayıda kişinin tutuklanmasına neden olan gizli tanık çelişkisine ilişkin paylaşımda bulundu.

Ongun, iddianamedeki İlke ve Meşe 'paradoksu'na açıklık getirdiği paylaşımında, "Ortada ne MEŞE var ne İLKE. Ama bizi MEŞE tutuklattı. İddianamede ise İLKE var"

Murat Ongun'un paylaşımı şöyle:

İLKE, 18 Kasım 2024’te gizli tanık olur. Ama çok gizli!

MEŞE, 17 Mart 2025’te gizli tanık olur. Bu açık.

Biz, 23 Mart 2025’te tutuklanırız. MEŞE’nin ifadesiyle…

23 Mart’ta İLKE yoktur.

11 Kasım 2025’te İBB iddianamesi çıkar.

MEŞE’nin bizi tutuklatan ifadelerinin aslında İLKE’ye ait olduğunu görürüz. İLKE, MEŞE’nin kopyalanmış halidir.

Yani aslında İLKE, ÖZ-MEŞE gibi bir şey.

9 ay sonra İLKE in, MEŞE out!

12 Aralık’ta iddianamenin eklerine ulaşırız. Bir belge görürüz. Buna göre İLKE, 20 Kasım 2024’te gizli tanıklıktan caymıştır.

18 Kasım 2024 saat 17.00’de ifade veren İLKE, 20 Kasım 2024 saat 09.00’da, 40 saat sonra, gizli tanık olmaktan caymış. Belgeli, belgeli…

Özet: 19 Mart operasyonunda İLKE taklidi yapan MEŞE’nin iddianamede kaybolmasıyla, küllerinden doğan İLKE’nin aslında 1 yıl önce caydığı, kaybolduğu ortaya çıkmıştır. Yani ortada ne MEŞE var ne İLKE.

Ama bizi MEŞE tutuklattı.

İddianamede ise İLKE var.

Gerçekte ikisi de YOK!

Amann; bizimki de hikaye mi? “Türkiye bir hukuk devletidir.” der, tıpış tıpış hücreme dönerim."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

